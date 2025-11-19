老師操場跑步後突昏倒！學生急衝醫護室叫救援 全校總動員救回一命

氣溫下降身體容易出狀況，彰化芬園有國小老師昨（18）天上午八點多帶著學生在操場跑步，結束後整個人突然倒地、呈現ohca。學生發現立刻通知校護以及其他老師到場，大夥兒分工合作，有人急救、有人打119，成功把老師從鬼門關救回來。

操場上老師和學生們一起跑步運動，結束後老師和學生就站在籃球架旁講話，突然老師整個人往後仰、倒地不起，一旁的學生嚇壞了，但也相當機警，第一時間立刻跑到醫務室通知校護和其他老師救援。

廣告 廣告

學生們緊急跑到醫務室通知校護和其他老師救援。圖／台視新聞

全校總動員，有人CPR、有人拿AED，還有人打119，不過附近消防隊原本五分鐘內就可以抵達，無奈當時救護車全都出勤了，只好緊急聯絡其他分隊支援。也多虧校護不斷的對老師進行CPR，救護人員抵達後緊急送醫，總算將老師從鬼門關搶救回來，在加護病房觀察。

意外發生在18號上午，當時一位黃姓老師帶著學生在操場跑步，激烈運動後可能因氣溫驟降，突然昏迷倒地。案例不僅一樁，彰化地區光是24小時內就有3人發生ohca，台中更有19人送醫，其中就有9人無呼吸心跳，醫師呼籲要特別注意保暖。

彰化／戴榮懋 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

田中馬拉松驚傳意外！62歲跑者昏倒OHCA 送醫搶救後恢復心跳

川普才宣布減肥藥降價...後方藥廠高層突昏厥 白宮記者會緊急喊卡

台南代課師疑幫學生作弊擅改答案 教育局：若屬實停聘送辦