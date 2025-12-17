老師敢嗎？幼兒園畢旅竟飛「澳門珠海4天3夜」 網熱議園方急喊卡

幼兒園畢業旅行去澳門珠海4天3夜，引發網友熱議。（示意圖，Pixabay）

雲林一所幼兒園近日向家長發出「畢業旅遊通知單」，規劃將於明年5月來一場親子畢業旅行，行程為4天3夜的澳門、珠海之旅，每人費用至少2萬2,700元，被分享到網路上後引發眾人熱議。據悉，園方今（17日）下午已公告決定取消這次畢旅規劃。

幼兒園畢旅出國玩？ 行程費用曝光

綜合媒體報導，雲林某幼兒園向家長發出的通知單提到，因為老師們今年到澳門、珠海員工旅遊，整體反應熱烈，行程也非常適合幼兒參與，因此特別規劃一場親子畢業旅行，預計明年5月搭乘澳門航空，帶家長和孩子到「珠海長隆海洋王國」與「宇宙飛船樂園」，可以近距離接觸海洋生物、觀賞馬戲表演等。

廣告 廣告

行程共計4天3夜，大人或占床的小孩每人費用2萬4,700元起，不占床的小孩則為2萬2,700元起。

貼文曝光引發社群網友熱議，有人羨慕幼兒園畢旅就可以出國，認為會是很難得的回憶，但也有人質疑「幼稚園老師敢帶出國嗎」「幼兒園競爭是不是太激烈」，還有人指出這個行程價格太貴了。

園長還原規劃初衷 網熱議後大轉彎了

通知引發熱議後，陳姓園長向媒體回應表示，其實已經有安排明年7月在國內的畢業旅行，會帶師生到南投車埕來一趟鐵道之旅；澳門珠海4天3夜則是因為教職員在考察後認為該路線的穩定性和趣味性，適合親子共遊，因此才會額外提案，強調不是強制性的活動。

不過園方今下午又再度發出公告表示，感謝各方給予的提醒與建議，因考量不同家庭的感受與整體和諧，園方審慎評估後決定取消本次規劃，感謝家長的關心與體諒，「我們將持續以孩子的安全、學習與幸福為最重要的考量。」

更多鏡週刊報導

不滿「全美」幼兒園竟教國台語！ 媽怒控「廣告不實」：自責沒讓小孩贏在起跑點

以為賺到免費日本之旅 赴日打工慘變詐騙犯！50台人遭逮

日本妹來台旅遊 一到機場「立刻被騙1500」！爆釣魚QR Code藏陷阱