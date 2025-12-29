老師發文求救 柯煒林親自回應「加碼寄送心意」超暖

網揭柯煒林私下溫暖舉動。（圖／華文創）

《大濛》全台票房突破7300萬，片商也持續推出新活動，每週觀影特典引發影迷瘋搶收藏外，將於元旦當天在西門國賓鉅院舉行《大濛》「元旦燒餅場」特別活動，邀請影迷在新年的第1天走進戲院，搭配電影情節，品嚐熱騰騰的燒餅，為新的一年揭開溫暖序章。

電影《大濛》自上映以來，討論聲量始終居高不下，網友分享的暖心舉動更是層出不窮。其中一位高中老師在社群平台分享自身經歷，笑稱原本只是想帶著高二班上的學生進戲院欣賞，未料報名情況遠超預期，接連有學生跑來詢問是否還有票，讓他陷入「有也不是、沒有也不是」的兩難，只好再度自掏腰包補票，並幽默發文打趣：「趙公道啊，這筆公道就交給你主持了！」貼文一出隨即在網路上引發關注，意外被片中飾演「趙公道」的演員柯煒林本人看見，不僅親自留言回應：「這年頭竟然還有公道可以主持，樂意至極。」更主動購買電影交換券寄送給老師，暖舉讓對方又驚又喜，導演陳玉勳隨後也轉發貼文，幽默寫下：「我都不知道柯煒林做這種事。」

老師事後感動發文表示：「大人們用自己能做到的方式，溫柔地讓孩子更靠近這片土地的歷史。」一來一往的互動，讓電影情感從銀幕延伸到現實生活中，也再次印證《大濛》所帶來的正向影響力持續擴散中。

