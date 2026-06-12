老師該引導學生用AI學習！中教大如何創新師培？
在現今少子化及教改的衝擊下，許多師範體系的學校紛紛面臨轉型期，選擇「去師培化」以尋求綜合型大學的發展空間，但卻有一所學校選擇了一條截然不同的道路。台中教育大學明確地宣示：「我們就是師培大學！」校長郭伯臣深信「我們這個社會不可能不需要老師」，因而將師培看做學校的核心競爭力與特色，同時大力導入AI智慧學習，幫助未來的基礎教育師培生利用AI備課。
中教大為何堅持培育老師？
當許多大學急於發展其他領域時，中教大選擇將資源集中在最具優勢的「師資培育」上。郭伯臣指出，與其在其他領域與綜合型大學競爭，不如發揮學校百年校史的傳承與特色，藉由扎實的師培訓練，交出了極為亮眼的成績單。
中教大指出，無論是師培生或非師培生校友，就業率都高達九成多，且師培生的教師資格考表現更加出色，在全國通過率約五成左右的情況下，中教大畢業生的通過率在90％上下，展現了強大的辦學成效。
導入AI智慧學習
當AI浪潮翻轉了從幼兒園、小學、中學到大學的教育現場時，中教大也積極迎戰。郭伯臣上任後，賦予中教大的新定位是「以智慧學習為中心的創新永續師培大學」。面對AI時代的來臨，他深刻意識到傳統的知識傳遞已經不敷使用，現代的老師將從單純講授知識，轉變為引導學生使用AI學習。
為了達成這個目標，中教大全面啟動課程改革，包括開發全校性AI教學平台「歐姆學園」讓不同科系的師生都能輕鬆使用AI工具，並能將自己的教材與經驗訓練成專屬的AI模型，而非單純倚賴現成的通用模組。
並且，為解決在科技快速迭代下，師培大學課程落後於中小學教學現場的學用落差，中教大發起串聯全國多所大學的聯盟，共同開發並共享AI教學模組，帶動台灣整體教育圈的升級。
AI時代跨領域更重要，中教大如此提出新課程
除了在科技上賦能，中教大也在學制與心理輔導上給與學生全方位的支持，例如推出不分系模組課程，讓學生能跨越傳統科系限制，針對「解決問題」的需求自由組合學習菜單，提早探索自身志向。
而針對有志從事教職的數理科系學生，學校響應教育部政策推出「一年制師培碩士班」，讓有意願成為老師的學生，在通過資格後即可在大四就開始研讀碩士班課程，等到正式進入碩班後，只要再讀一年就完成碩士課程，畢業時同時取得碩士專業、也完成教育學程，期望迅速彌補當前巨大的STEM師資缺口。
親師溝通與危機處理為何重要？
另一方面，現今教育環境複雜，老師常面臨親師衝突或法律風險。中教大特別在培訓中加入「親師溝通」、「危機處理」與「法律權益」等課程，讓準老師們在步入校園前就做好充足的心理建設與實務演練，未來能安心執教。
面對長年缺師的偏鄉地區，中教大更承擔社會責任，設立原住民公費專班，為原鄉部落培養出大批深具熱忱的在地教師，廣受如屏東等地方縣市的高度肯定。
從日治時代開始，中教大就是為台灣培育出無數教師的搖籃，而如今基礎教育面臨嚴峻挑戰，中教大更堅定師培底色，並藉由結合AI智慧學習，持續培育更多進入教育現場春風化雨的新一代教師。
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