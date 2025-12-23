老師過勞死、吹哨者遭霸凌！ 監察院通過糾舉琉球國中校長

事件起因於2021年屏東琉球國中一名代理教師在宿舍過世，經法院判決認定為過勞身亡。（圖／TVBS）

屏東縣琉球國中蘇姓校長，遭監察院糾舉「不適任校長職務」，起因是2021年，一名代理教師過勞死，有學校老師出庭作證，卻被校長「職場霸凌」，縣府今年認定霸凌成立，監察院審查通過提案。校長出面回應，「事實勝於雄辯」已委請律師申訴。

事件起因於2021年屏東琉球國中一名代理教師在宿舍過世，經法院判決認定為過勞身亡。（圖／TVBS）

事件起因於2021年屏東琉球國中一名代理教師在宿舍過世，經法院判決認定為過勞身亡。後續有學校教師出庭作證，卻因此成為箭靶，遭到校長職場霸凌。全教總理事長侯俊良表示，教師過勞的狀況代表學校已經有問題，而勇於揭發的教師卻被校長如此對待，而這位校長仍持續在現場。

學校老師出庭作證，卻被校長「職場霸凌」，縣府今年認定霸凌成立，監察院審查通過提案。（圖／翻攝國中臉書）

屏教產監事吳婉鈴指出，該校的阿邦老師勇敢出庭作證，卻換來蘇校長無情的報復。她表示蘇校長在公開場合抹黑證人做偽證，並濫用校事會議制度，對阿邦老師進行針對性的打壓。

曾有教師在社群平台指控，校長非常在意教師是否準時到校，要求教師7:30到校。（圖／翻攝Threads_）

蘇姓校長爭議不斷，曾有教師在社群平台指控，校長非常在意教師是否準時到校，要求教師7:30到校。然而從本島出發搭乘最早一班7:00的船，最快也要7:35才能到達。校長甚至會調閱監視器查看教師是否遲到，還要求每週至少住校2天。監察院報告指出，校長危害教師及學生權益至今，有重大管理失當和違失，有急速處分、調離現職的必要。

對於這些指控，蘇姓校長回應表示「事實勝於雄辯」，霸凌案的部分他已委請律師提出申訴，他會捍衛自己的名聲。他澄清，要求7:30到校是從前任校長就已實施的規定，而每週住校2天則只是「個人期望」，不會有懲處。但針對職場霸凌，他反控是教師做偽證。屏東縣府表示，已啟動不適任校長程序審議。

