老師都可能唸錯！「獨樂樂不如眾樂樂」不唸ㄌㄜˋㄌㄜˋ 正確讀音曝光網秒懂

「獨樂樂不如眾樂樂」正確讀音意外在網路掀起討論。（示意圖；pixabay）

「獨樂樂不如眾樂樂」這句古語，想必民眾都不陌生，但你真的知道讀音該怎麼唸嗎？有網友分享正確讀音後，讓一票網友驚呼不已，直言「連我們國文老師都唸錯」。

Threads上近期流行各種「第一屆XXX大賽」系列文，由網友分享自己的經驗或趣事等，而日前網友熱議「沒看書真的不知道」大賽，有網友就分享，「獨樂樂不如眾樂樂」這句讀音，引發討論。

「獨樂樂不如眾樂樂」正確讀音為何？

由於不少都會唸成「獨樂（ㄌㄜˋ）樂（ㄌㄜˋ）不如眾樂（ㄌㄜˋ）樂（ㄌㄜˋ）」，網友秒懂意思，直呼「欸這個真的超少人知道😭連我們國文老師都唸錯」「其實一直記得讀書的時候是學到 ㄩㄝˋㄌㄜˋ但講話的時候就想講ㄌㄜˋㄌㄜˋ😂」「我都一直認為大家是故意這樣講的😳」

根據教育部重編國語辭典修訂本，獨樂樂來自四書中《孟子．梁惠王下》，獨樂樂意即「獨自享受聽音樂的快樂」，因此唸作獨樂 （ㄩㄝˋ ）樂（ㄌㄜˋ）。

