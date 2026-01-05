老師開車要離校！女站槽化線肉身擋車30秒騎士怒

女子站在槽化線上指揮停車場內，要右轉的汽車通行。（圖／東森新聞）





新竹市光復路上一間中學停車場外，有校方人員直接站在槽化線上指揮交通，讓要右轉的老師先行。她直接肉身擋車，占據整條車道，讓同樣綠燈的機車騎士和駕駛不滿，長達30秒都無法通行。對此警方表示，除了警察和學校交通隊和導護，在路上擋車妨礙交通，最高可罰2400元。

一名女子站在槽化線上，指揮停車場內要右轉的汽車通行，好幾位機車騎士明明已經綠燈，卻因為女子肉身擋車，被迫只能停下來等車過。

而且還不只1、2台，這一讓就是30秒，後面的車狂按喇叭，加上雙白線不能任意變換車道，因此讓被擋住的綠燈騎士好生氣，說難不成要一直讓到紅燈後，下一個綠燈繼續讓嗎？

其他機車騎士：「車子比較多的話，我是覺得可以擋，可是如果是平常那種沒什麼人的話，應該就不用擋，因為我們自己也會看車子啊。」

事件就發生在新竹市光復路上某中學的停車場外，這裡是老師開車離校的出口，不過上下班時間車流量大，因此才有人幫忙擋車，否則一輛又一輛的汽車，看起來真的開不出去。

學校保全：「一定塞的啊，我們現在都沒有在那邊引導啦，那邊不站警衛啦，4、5年了。」

雖然學校保全這樣說，但畫面拍下1/3還是有人擋車，不管她是學校老師或志工，不是站在斑馬線上引導學生，而是站在路上指揮交通，都已經違規。

埔頂派出所副所長曾國青：「交通勤務之警察及各級現場導護人員以外之人員，於道路上攔阻人車通行，妨礙交通，將處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰。」

機車直行和開出停車場的車輛，憑藉的是同一個紅綠燈，卻屢屢造成大塞車。學校派人擋車引發不滿，但是否道路設計原本就有問題，相關單位得想辦法改進。

