老師霸氣出「怪作業」！學生一看笑瘋 內容曝光網秒喊：想轉班

實習編輯藍子瑄／台北報導

一名網友近日在 Threads 分享老師在班級群組發佈的「回家作業」，笑說「有這種班導是我的榮幸」（示意圖／pixabay）

有這樣的班導，真的太幸福了！一名網友近日在 Threads 分享老師在班級群組發佈的「回家作業」，笑說「有這種班導是我的榮幸」，貼文曝光後立刻引發上萬網友按讚，直呼「這老師根本在治癒學生的青春！」

內容顯示，老師在群組中宣布「本日回家作業」，但項目卻讓人會心一笑，「請勿讀書、請勿補習，請多喝水、請關鬧鐘、瘋狂睡覺。」還規定隔天要在群組打卡通報睡眠時長，並加碼說明：「這次作業以睡最久為勝，取前三名！」讓全班笑翻，紛紛表示「這作業我一定拿第一名」。

留言區瞬間掀起一波爆笑又感動的回應，網友留言：「班導：第一名怎麼沒來上課？學生：老師他還在睡」、「結果第一名從缺，因為班導自己還在睡」、「我一定可以第一名，我能睡12小時」、「這老師也太可愛，請給我一打！」、「睡眠真的很重要！」、「我上網就是為了看這種好棒的老師！」、「怎麼讓班導滑到這篇」、「請問這樣的班導哪裡領」

不過，這篇原本溫馨的貼文，也被一名網友一句留言「為什麼請勿補習？我要補習是我的自由！」意外帶歪，不少人紛紛笑虧「這麼愛補習，是風間吧！」

此外，也有網友補充分享，自己班導平時同樣貼心幽默。運動會前，老師鼓勵全班：「運動會就是每年一次瘋瘋癲癲的日子，開心放開玩，不要管什麼精神錦標，我最想要你們玩得開心、沒有遺憾。」這段話一出，再度讓不少網友大讚：「這樣的老師真的太暖了！」

