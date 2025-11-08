老師高鐵上批改作業竟被嫌吵 乘客二度反應「請小力點」掀兩派論戰

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

一名教師搭高鐵途中批改學生作業，卻因筆尖摩擦紙張的聲音被乘客提醒「可以改小聲一點嗎」，即使換筆、放輕力道仍再度被請求降低音量，他為此發文詢問網友，「高鐵上能不能改作業？好想把握時間啊」。對此，不少網友直呼「那聲音真的會起雞皮疙瘩」，也有人認為「他有權改作業，對方也有權覺得吵」。

一名教師日前在Dcard發文指出，雖然高鐵的「寧靜車廂」政策已取消，但車廂內仍有乘客聲音敏感，上周他搭高鐵時，帶著一疊學生作業趁車程批改，卻被鄰座男乘客提醒：「不好意思，你可以改小聲（力）一點嗎？」

他透露當下馬上放輕力道、換成老師必備的那種水性紅筆批改，沒想到對方又再度請求放低音量，讓原PO困惑發問：「高鐵上不能改作業嗎？紅筆的聲音不是很大，但真的好想把握時間啊！」

貼文一出引來熱烈討論，許多網友秒懂乘客反應原因：「那種筆聲真的刺耳」、「不是大小聲的問題，我是很怕這種筆的磨擦聲，跟刮保麗龍一樣，會起雞皮疙瘩」、「有沒有可能他害怕這種聲音？我爸就是，小時候只要我用彩色筆畫畫他都跑走，他說這種聲音讓他很不舒服」、「因為那種筆真的有點吵，不過國小老師好像都很愛用，如果怕吵到人，用紅色原子筆應該會好很多」。

其他網友持不同看法，認為教師行為合理，「真心覺得不是筆聲的問題，是現在太多人無限上綱，什麼小事都很計較，或許高敏人很多吧」、「改作業是能吵到怎樣，他如果怕這些小雜音應該選擇自己戴耳機！」、「真好奇在高鐵上筆的聲音到底有多令人難以接受的需要制止別人…」、「下面墊一本書用原子筆應該會小聲很多」。

