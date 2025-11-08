老師高鐵上批改作業竟被嫌吵 乘客二度反應「請小力點」掀兩派論戰
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導
一名教師搭高鐵途中批改學生作業，卻因筆尖摩擦紙張的聲音被乘客提醒「可以改小聲一點嗎」，即使換筆、放輕力道仍再度被請求降低音量，他為此發文詢問網友，「高鐵上能不能改作業？好想把握時間啊」。對此，不少網友直呼「那聲音真的會起雞皮疙瘩」，也有人認為「他有權改作業，對方也有權覺得吵」。
一名教師日前在Dcard發文指出，雖然高鐵的「寧靜車廂」政策已取消，但車廂內仍有乘客聲音敏感，上周他搭高鐵時，帶著一疊學生作業趁車程批改，卻被鄰座男乘客提醒：「不好意思，你可以改小聲（力）一點嗎？」
他透露當下馬上放輕力道、換成老師必備的那種水性紅筆批改，沒想到對方又再度請求放低音量，讓原PO困惑發問：「高鐵上不能改作業嗎？紅筆的聲音不是很大，但真的好想把握時間啊！」
貼文一出引來熱烈討論，許多網友秒懂乘客反應原因：「那種筆聲真的刺耳」、「不是大小聲的問題，我是很怕這種筆的磨擦聲，跟刮保麗龍一樣，會起雞皮疙瘩」、「有沒有可能他害怕這種聲音？我爸就是，小時候只要我用彩色筆畫畫他都跑走，他說這種聲音讓他很不舒服」、「因為那種筆真的有點吵，不過國小老師好像都很愛用，如果怕吵到人，用紅色原子筆應該會好很多」。
其他網友持不同看法，認為教師行為合理，「真心覺得不是筆聲的問題，是現在太多人無限上綱，什麼小事都很計較，或許高敏人很多吧」、「改作業是能吵到怎樣，他如果怕這些小雜音應該選擇自己戴耳機！」、「真好奇在高鐵上筆的聲音到底有多令人難以接受的需要制止別人…」、「下面墊一本書用原子筆應該會小聲很多」。
更多FTNN新聞網報導
每月6萬座位被白白浪費！高鐵新制上路 對號座旅客提前1小時搭乘須換票
「我還沒下車啊！」高鐵擠爆旅客被行李廂卡住下不了車 蔡其昌轟：高鐵品質不提升就變台鐵
高鐵高效率服務！帽子眼鏡意外落軌「僅4小時便找回」 他大讚：真的太優秀了
其他人也在看
台南女教師竄改25名學生段考答案！遭當場抓包火速辭職
台南一所國小驚傳女教師竄改學生段考答案事件，一名本學期才到職的楊姓兼任女教師，疑似為提高教學評價，在批改6年級自然科段考試卷時，將學生錯誤答案修改為正確答案，不料被學生當場目睹並舉報，事件曝光後女教師立即辭職離校，校方也被迫讓受影響班級重新考試。中天新聞網 ・ 1 天前
託運行李「5大地雷」！地勤曝「這2款」出事航空公司不賠
新冠疫情解封後，進入後疫情時代，許多民眾恢復出國計畫時，當然免不了血拼，也會選擇託運行李，但並非所有物品都適合託運。一名地勤分享最常見的「五大託運行李地雷」，其中，軟布包/袋託運會有易損壞的風險，且大部分航空公司在運送條款中都有明確表示，並不對此類行李的損壞負責，建議選擇適當的行李包裝方式，並確保貴重物品始終隨身攜帶，才能讓原本的旅行更加順利。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
普發一萬詐騙新招！接1電話「半輩子積蓄沒了」超逼真手法曝光
普發一萬正式上路，但隨之而來的是各種的詐騙手法，提醒民眾務必要小心！最近有民眾接到號稱盜用身分證領普發一萬元的電話，後續更是把價值300萬元的黃金給騙走，民眾氣炸揭露詐騙集團的手法，提醒大家不要上當！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
教師高鐵上改作業「紅筆聲被嫌吵」 網秒懂：雞皮疙瘩
高鐵日前推出「寧靜車廂」措施，引發相關討論。一名教師在車廂批改作業，卻被男乘客告知「可以改小聲一點嗎」，讓他十分尷尬，同時引起網友熱議。中天新聞網 ・ 19 小時前
高雄租屋一個月7000元還包餐 屋主回應了
[NOWnews今日新聞]不少民眾都有租屋需求，在租屋網站常常尋找合適自己的房屋。不過也常常出現意想不到的房子，有網友在社群平台上發文表示「找房子遇到超瘋的…」，附圖看到一間在高雄市三民區博愛路一段的...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
「普發1萬」詐騙新招！他誤信交出300萬元黃金：太可恨
普發1萬元詐騙案件頻傳，日前一名民眾接獲假冒郵局人員來電，聲稱其身分證被盜用冒領普發現金，經過一連串設計，最終被騙走價值300萬元的黃金。該民眾事後痛斥詐騙集團手法可恨，半輩子積蓄瞬間消失。中天新聞網 ・ 19 小時前
「配方奶愛馬仕」發霉又結塊！ 4歲童誤喝腹瀉 業者說明了
高價羊奶粉竟然短短兩天就發霉、結塊！高雄一對夫妻上個月從藥局花1680元買了一罐號稱「配方奶界愛馬仕」的羊奶粉，沒想到才兩天，4歲女兒誤喝下肚後出現腹瀉，其他未開封的罐子也都出現發霉狀況。廠商聲明同批產品檢驗後並無安全疑慮，但至今未能明確說明發霉的原因，讓這對夫妻直接炸鍋，考慮向消保會尋求協助！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
日本愛用免治馬桶？女主播嫌噁心 肛門醫揭「潰爛隱憂」：我自己也不用
免治馬桶已是現代化廁所的標準配備，尤其在日本幾乎普及到隨處可見。然而，日本仍有部分民眾對其衛生問題抱持疑慮。日前，朝日電視新聞女主播田中萌在節目中公開表示自己不喜歡使用免治馬桶，理由是擔心「噴嘴的衛生問題」，此言論隨即在網路上引發一場關於「用與不用」的激烈論戰。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備
日本有流感疫情，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感流行現況為走向全面大流行，兩周前每家醫療機構...聯合新聞網 ・ 17 小時前
（影）「環球小姐」泰國執行長辱罵墨西哥小姐 現場佳麗看不下去起身「不比了」
[Newtalk新聞] 泰國曼谷舉行的「環球小姐」（Miss Universe）選美比賽日前爆發爭議，《Nexta TV》報導指出，大會執行長伊薩拉克里西（Nawat Itsaragrisil）在活動現場公開辱罵墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fatima Bosch），指控她不配合主辦方出席活動，並在直播中以「愚蠢」字眼斥責，甚至命令保全將她驅離會場。 波許當場沉默離席，隨後包括現任環球小姐、丹麥籍的維多莉亞．凱雅．泰爾維格（Victoria Kjær Theilvig）等多位參賽者也一同離開，以示聲援；伊薩拉克里西隨後朝她們大喊「全員取消資格」。 現任環球小姐維多利亞在走出會場後面對鏡頭表示：「他（伊薩拉克里西）公開羞辱一個女孩，是一件超不尊重人的事，我個人無法接受，所以我走人。」語畢轉身離去，引起鏡頭外的人們讚揚聲連連。墨西哥佳麗法蒂瑪也表示：「我覺得這不公平，他還衝我怒吼，讓我閉嘴，說了好多難聽的話，我覺得全世界都應該看到這些，我們正在賦能女性，這是我們發聲的平台。」 泰國執行長伊薩拉克里西在歡迎儀式上痛苦道歉。 圖：翻攝自 X 現場影片迅速在社群媒體瘋傳，#StandWithMexi新頭殼 ・ 1 天前
「重來一次絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
年金改革推動至今上路超過7年，「停砍公教年金」草案近期引起社會廣泛討論。一名公職資歷超過24年的網友，近日分享他的工作體悟，直言「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職。」，並不滿表示，除了福利與退休制度大不如前，連政府這個雇主對軍公教人員也是鄙視與壓迫，現在心態已是「妥妥地在職無目標、退休圖苟活」。中時新聞網 ・ 1 天前
赴日旅遊前夕 台女突拋「這理由」放鳥他！達人給2建議：還有時間
一名男網友近期在Threads上分享，原本和女性友人說好要一起去日本旅遊，不過就在出發前夕，女性友人突稱無法同行，原因竟是交到新男友。旅日達人林氏璧特別給該名男網友2個建議，也稱讚該網友排的行程其實還不錯。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
颱風鳳凰恐增為強颱 最快周一發海警 周二發陸警 中部登陸機會高
中央氣象署觀測颱風鳳凰最新動態指出，颱風鳳凰今天下午2時的中心位置在北緯13.0度，東經130.5 度，以每小時35公里速度，向西進行。氣象署表示，颱風鳳凰不排除將會增強為強烈颱風，但經過呂宋島進入南海後，海氣條件不佳，預估會持續減弱，將以輕度颱風或中度颱風接近台灣，預計最快周一（10日）將發布海上颱風警報、周二（11日）發布陸上颱風警報，路徑若不變，周三晚間到周四清晨將登陸中部以北。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
咱的好厝邊 臺南市民學苑用學習拉近里社區距離
臺南市政府民政局為推動里社區活動中心市民學苑學員相互交流及經驗分享，8日於東山國小文教活動中心舉辦「2025咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」。本次活動匯集各區學員的學習成果，現場不僅有活力四射的動態表演，更有精緻豐富的靜態創作，展現市民朋友豐沛的學習熱情與創造力。市長黃偉哲表示，市府積極活化社區公共空間，讓里社區活動中心不僅是休憩場域，更是連結在地情感與推動終身學習的重要平台。期待未來各區能持續合作，共同為市民謀取最大福祉。活動以「灑舞部岸原舞團」充滿力與美的「薰陶呈趣」開場，馬上炒熱現場氣氛，各區學員也輪番上台，展現三個月的學習成果；安南區塩田里的長輩們舞動太鼓，氣勢磅礴；下營區下營里則用大正琴彈奏出優美旋律；新化區崙頂里響亮的薩克斯風聲，更是吸引所有目光，以及關廟區五甲里、安平區華平里、育平里、將軍區西華社區、仁德區仁義社區、七股區樹林里、新市區三舍里、後壁區新嘉里及安定區中榮里等地學員帶來的精采動態演出，贏得現場滿堂喝采。除了精彩的表演，現場還有超吸睛的靜態作品展覽。禪繞畫、精油香氛、環保工藝等40項展品，件件都讓人驚嘆。此外，歸仁區八甲里的手工編織手繩，以及南區鹽台灣好新聞 ・ 17 小時前
禁令解封！直擊黃昏市場大排長龍 民眾搶買豬肉喊：拿普發現金買個夠
豬肉禁令解封，台中南屯的黎明黃昏市場多家豬肉攤前，菜籃族大排長龍，有的歡呼「終於吃到豬肉了！」「豬變肥了、解禁後人也會變...聯合新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴突訪歐演說 中國第一時間回應：憤慨、堅決反對
我副總統蕭美琴週五（11/7）現身歐洲議會並發表專題演說。中國駐歐盟使團今早（11/8）發布聲明表示，此舉「嚴重衝擊中歐政治互信」，中方「強烈憤慨、堅決反對」。太報 ・ 1 天前
獨家／佛心！蔥價回穩「蔥麵包」降5元 地瓜球1顆1元
獨家／佛心！蔥價回穩「蔥麵包」降5元 地瓜球1顆1元EBC東森新聞 ・ 19 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前