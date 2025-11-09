老師高鐵改作業被嫌吵！一堆人秒懂「問題不是音量」：秒起雞皮疙瘩

生活中心／朱祖儀報導

有老師透露，自己改作業被隔壁乘客嫌吵。（示意圖／資料照）

台灣高鐵在9月推出「寧靜車廂」，希望可以提升乘車品質，卻引發不少爭議，事後高鐵撤除宣導圖卡，改為口頭提醒及柔性引導。但近日一名老師透露，自己在高鐵上面改作業，紅筆發出「刷刷刷」的聲音，竟被一名乘客要求小聲一點，即使換筆仍未改善，讓她很無奈，文章曝光掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，近日搭乘高鐵的時候，為了妥善利用時間，她就在車上批改學生作業，沒想到隔壁的乘客卻要求，「不好意思，你可以改小聲（力）一點嗎？」讓她有些愣住，但同時也將改作業力度變小。

隨後原PO改第二份作業時直接換一支筆，不過還是被同名乘客要求降低音量，讓她有些無奈，「紅筆的聲音只會刷刷刷而已」，好奇有沒有人遇過一樣的狀況？

乘客搭乘高鐵的音量掀起討論。（示意圖／資料照）

網友紛紛表示，「改作業是能吵到怎樣，他如果怕這些小雜音應該選擇自己戴耳機」、「應該還有翻紙張的關係，再加上你如果改很快，在寧靜車廂真的會有點吵」、「覺得還好，但既然鄰座介意就尊重」，還有人推薦，「用粗的圓珠筆可能聲音比較小」、、「買原子筆粗1.0的，夠粗又夠紅，主要是很滑順沒什麼聲音，我很愛用這改作業。」

也有人猜測不是音量問題，「有沒有可能這隻筆的聲音，對他的耳朵來說類似指甲刮黑板」、「主要是會勾起不好的回憶，因為通常停筆後，我就要被打了」、「不是大小聲的問題，我是很怕這種筆的磨擦聲，跟刮保麗龍一樣會起雞皮疙瘩」、「有沒有可能他害怕這種聲音？我爸就是小時候只要我用彩色筆畫畫他都跑走，他說這種聲音讓他很不舒服。」

