老年人全面照護計畫政策調整 不利弱勢長者

不僅成人護理中心經營面臨困難，PACE（老年人全面照護計畫，Program of All-Inclusive Care for the Elderly）也因為政府政策調整和規定，面臨很多不確定性。PACE是由聯邦政府（Medicare + Medicaid）與加州共同運作的整合型長照方案，目標是讓體弱或失能的長者繼續住在社區，而不是送進護理之家（Nursing Home）。

PACE特點是把醫療、長照、藥物、日間照護、居家服務、交通全部打包在一個計畫內，由同一個團隊負責。加州衛生保健服務廳（DHCS）此前宣布，2025年11月12日起暫停新PACE組織申請與服務區擴展申請，至少暫停兩年。這無疑影響加州未來新設或擴大服務地區的PACE提供者，目前南加擁有PACE資格且以華人為主的，是在阿罕布拉市的見心頤養和華埠服務中心。

申設、入住 限制多

見心頤養負責人蘇星表示，申請成為PACE中心的資質很難，50年時間在全美35個州只有不到200家公司有PACE資格，其中大比例在加州，目前有30家獲批准。像見心頤養這樣的規模，需要1500萬到2000萬美元資金，小一點也要800萬美元，且流程批准最快需要1年半，有的需要4、5年。

蘇星說，PACE主要問題，在其模式成本太高，太多事情要合規上報，對人員網絡和運營有很多要求，需要很多人力。中心是否能盈利，要靠自身管理和執行能力。而且PACE中心的服務內容比較局限，如果能不僅服務紅藍白卡長者，還能服務其他族群，無疑對他們中心運營發展更有助力。去年他們有1200個年長者來參觀，大多數表示喜歡，希望能入住，但只有160人符合PACE的審核資格。

華埠服務中心PACE中心負責人Phoi Tran表示，目前政府暫停受理新PACE申請，已影響到中心的長期規畫和成長策略，限制其在短期內擴大服務區域或開設更多PACE的機會，但也促使其更專注加強內部營運、提高護理品質以及優化提供給現有住戶的服務。

醫療保險 也是變數

她表示，近期加州白卡（Medi-Cal）資格標準的調整，為中心及服務長者帶來新挑戰，特別是那些英語有限且財務狀況困難的長者。恢復資產限制，使一些先前僅憑收入就能獲得資格的年長者，現在申請變得複雜。「註冊流程出現延誤、文書工作量增加，且年長者及其家人也更焦慮，因為許多人都不確定這些新規，會如何影響其醫療保險」。

此外，更嚴格的資格審查和續保要求，意味著年長者更有可能因行政問題，而暫時失去醫療保險。這可能會影響他們獲得必要的醫療照護和長期服務（例如PACE計畫）。儘管華埠服務中心已擴大外展服務和資格支持，以幫助參與者應對這些變化，但總體而言，這些變化增加行政負擔，並加劇弱勢年長者獲得醫療服務的障礙。

