老年人口占比突破2成 台灣進入超高齡社會

國內人口結構面臨少子化與高齡化雙重衝擊！根據內政部最新戶政統計顯示，去(2025)年全年新生兒人數僅10萬7,812人，不僅跌破11萬大關，更是連續第10年下滑，出生人口規模已縮減至10年前的一半水準。隨著新生兒人數探底，人口結構快速老化，宣告台灣正式跨入「超高齡社會」階段。

從出生面來看，2025年12月單月新生兒數為9,027人，雖較前(11)月回升，但與前(2024)年同期相比顯著滑落。拉長觀察時間，2025年全年新生兒數較2024年減少2萬7,044人，年減幅高達2成，下跌速度加快。折合年粗出生率僅千分之4.62，代表每千人僅約4.6名新生兒誕生，出生動能繼續走弱。

出生人口長期走低，直接反映在總人口變化上。截至2025年底，全台人口數為2,329萬9,132人，較前年同期下降10萬1,088人，人口已連續2年呈現負成長。即使整體死亡人數略有回落，全年死亡人數仍達20萬餘人，人口自然增長持續呈現負值，人口減少趨勢難以逆轉。

在人口結構方面，老年人口占比已突破關鍵門檻。2025年底，65歲以上人數衝上467萬3,155人，占總人口比率20.06%。依世界衛生組織定義，老年人口達20%即屬「超高齡社會」，也就是我國正式邁入該階段。相較之下，0至14歲人口僅268萬餘人，占比11.51%，顯示少子化與高齡化已形成明顯的「剪刀差」。

進一步觀察年齡結構，15至64歲的工作年齡人口約1,594萬人，占比降至68.43%；20歲以上人口則高達1,964萬人，占總人口84%以上，勞動人口結構承壓，對未來就業市場、社會保險與照護體系形成長期挑戰。

各區域高齡化程度出現極大落差，全國65歲以上人口比率最高縣市為台北市的24.18%，其次為嘉義縣24.11%、南投縣22.66%、基隆市22.28%與屏東縣21.84%；相對年輕的縣市為新竹縣，65歲以上族群僅15.08%。六都之中，台北市、高雄市、台南市老年人口占比雙雙突破20%，新北市則逼近2成，顯見高齡化壓力已從非都會區擴散至主要城市。

