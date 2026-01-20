老年人多病纏身非巧合 慢性發炎為多重慢性病背後推手

img src=https://healthmedia.com.tw/upload/2026_01_20_1710002.jpeg style=width:100%;height:auto;br/p style=text-align:justify【NOW健康 辰蘊如／嘉義報導】72歲的張伯伯每天早上都得吃一把藥，a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69430 target=_blankstrong高血壓/strong/a藥、血糖藥、降血脂藥，一顆都不能少，他總納悶：「為什麼這些病一起來了？」其實，這並非巧合。根據2013年國民健康訪問調查，超過8成6的老年人至少罹患一項慢性病，近半數長者更同時面對3種以上的慢性疾病，其中高血壓、糖尿病、心臟病往往結伴而來。看似獨立的病症背後，其實藏著共同的生理訊號mdash;慢性發炎。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong老化細胞釋放發炎物質 啟動疾病連鎖反應/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 隨著年齡的增長，體內衰老細胞持續累積。嘉義大林慈濟醫院新陳代謝科連偉成主任指出，正常狀況下的老化細胞應被a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=68958 target=_blankstrong免疫系統/strong/a清除並由新細胞取代，但當細胞更新趕不上老化速度時，這些垂死掙扎的衰老細胞就會持續釋放發炎物質，醫學上稱為「老化相關分泌表型」。這些發炎物質不斷積聚，引發周圍組織的慢性發炎，誘使健康細胞也進入衰老狀態，形成惡性循環。/p p style=text-align:justifybr / 連偉成主任進一步說明，慢性發炎會導致脂肪代謝異常，讓脂肪細胞滲透進肌肉組織，肌肉比例因此減少；同時造成血糖代謝失調，產生「胰島素阻抗」。當細胞對胰島素的反應變得遲鈍，葡萄糖無法順利進入細胞利用，血糖便持續升高，身體只好分泌更多胰島素，最終導致胰臟功能衰竭。許多代謝症候群患者罹患糖尿病、高血壓和高血脂的風險都要高、還有心臟病及腦中風風險也會增加。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong控制發炎反應來阻斷 多重慢性病的源頭/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 研究發現，壽命較長的人體內發炎程度明顯較低，這也是日本百歲人瑞的共同特徵之一。連偉成主任表示雖無法阻止歲月增長，但可透過生活型態改變來控制慢性發炎；像是規律運動就是關鍵策略，長期保持有氧運動習慣的銀髮族，其發炎指標有時甚至堪比中年人，或每天進行30分鐘中等強度運動，搭配每週2次肌力訓練，就能有效減少發炎機轉的啟動。/p p style=text-align:justifybr / 此外，飲食應遵循低油、低糖、低鹽、高纖原則，多攝取富含不飽和脂肪酸的深海魚類、a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69340 target=_blankstrong抗氧化/strong/a維生素的新鮮蔬果，以及具有抗發炎效果的薑黃、大蒜等天然香料。連偉成主任提醒，充足睡眠同樣重要，熬夜會減少腦部血清素分泌，增加發炎激素濃度，還有學習正面冥想讓身心放鬆，也有助於降低發炎因子。慢性發炎雖是老化過程，惟透過好的生活習慣調整，就能有效減緩進程，避免一次面對多種慢性病的困境。/p p style=text-align:justifybr / span style=color:#7f8c8d# 首圖來源／Freepik/span/p pbr / 更多NOW健康報導br / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69430 target=_blank▸極端低溫與劇烈溫差威脅心血管！ 年輕人也應提高警覺/abr / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69443 target=_blank▸膝蓋痛不知道看哪一科？膝關節全科中心整合預防與治療 避免跑錯科延誤黃金期/a/p