老年失明有救！ 美實測「幹細胞眼貼片」 成功逆轉視網膜壞死

〔編譯陳成良／綜合報導〕老年性黃斑部病變(AMD)是導致長者失明的主要原因，目前醫學手段多僅能延緩惡化，無法挽回已喪失的視力。不過，美國科學家正進行一項突破性臨床試驗，利用一種比頭髮還細的「幹細胞視網膜植入物」，試圖「逆轉」傷害，讓患者重見光明。

據《ScienceDaily》報導，南加州大學(USC)羅斯基眼科研究所正在啟動第2b期臨床試驗。這項技術的核心是一種超薄植入物，上面附著了由實驗室培育的「視網膜色素上皮細胞」(RPE)。

這層細胞原本負責維持視力健康，但在乾性黃斑部病變晚期會受損或死亡，導致視力模糊甚至出現盲點。透過門診手術，醫生將這片載有健康幹細胞的超薄膜植入視網膜受損區域，期望它能替代受損細胞運作。USC視網膜外科醫生李善英(Sun Young Lee，音譯)指出：「目前的療法只能延緩病程，沒有一種能逆轉已造成的傷害。我們希望確定這種植入物不僅能阻止惡化，還能真正改善患者視力。」

這項試驗建立在令人鼓舞的初期數據上。在先前的第1/2a期研究中，該植入物被證明是安全的，能穩固地停留在眼內並與視網膜組織融合。更重要的是，有27％的受試者出現了某種程度的視力改善。

最新的第2b期試驗將擴大評估療效，計畫招募24名年齡在55歲至90歲之間、患有晚期乾性黃斑部病變及地圖狀萎縮(geographic atrophy)的患者。USC眼科研究所聯合主任胡馬雲(Mark S. Humayun)表示，這項幹細胞療法可能是幫助乾性AMD患者的最大希望，有朝一日或許能提供治癒方案。

