「老年放尿滴到鞋」 延緩攝護腺肥大 醫師提建議

台中榮總嘉義分院泌尿外科醫師陳思如提醒年長男性要特別注意攝護腺健康。(台中榮總嘉義分院提供／呂妍庭嘉義傳真)

台中榮總嘉義分院泌尿外科醫師陳思如跟患者解釋病情。(台中榮總嘉義分院提供／呂妍庭嘉義傳真)

台中榮總嘉義分院泌尿外科醫師陳思如分享延緩攝護腺肥大的方法。(台中榮總嘉義分院提供／呂妍庭嘉義傳真)

俗語「少年放尿會過溪，老年放尿滴到鞋」是攝護腺肥大症狀其中之一，台中榮總嘉義分院泌尿外科醫師陳思如提醒，尿流變慢、需用力解尿、頻尿與夜尿，都是攝護腺肥大的早期警訊，建議男性應避免久坐或長時間騎乘單車、機車，補充含南瓜籽、茄紅素保健食品或原型食物外，若無相關禁忌，每日少量飲酒約1杯內，有助賀爾蒙調節。

台中榮總嘉義分院日前有名患者，近半年來頻繁夜尿，一晚得起床4、5次，常覺得尿不乾淨，67歲患者以為「老了膀胱變小」，沒放在心上，直到有天完全尿不出來，緊急就醫，發現是攝護腺肥大壓迫尿道，導致膀胱過度擴張，經及時導尿與藥物治療才免於手術。

陳思如說，攝護腺位於膀胱出口、包覆尿道，是大小如同核桃的腺體，主要分泌攝護腺液協助精液液化及精子活動，隨年齡增長，加上男性賀爾蒙「睪固酮」刺激，攝護腺容易逐漸增生肥大，常見症狀就是排尿速度變慢、尿流變細、無力或中斷。

陳思如說，攝護腺肥大發生率跟年齡增長有正相關，通常60歲男性約有6成發生率、70歲有7成發生率、80歲長者發生率遠8成， 提醒年長男性要特別注意攝護腺健康，一旦出現尿流變慢、需用力解尿、頻尿與夜尿等症狀，就要注意。

陳思如提醒，男性應避免久坐或長時間騎乘單車、機車，以減少會陰部受壓，平日可補充含南瓜籽、茄紅素的保健食品或原型食物，有助延緩攝護腺肥大。

陳思如說，若無相關禁忌，每日少量飲酒，約1杯以內，有助賀爾蒙調節，切記過量反而會危害健康。此外，日常需多喝水、維持規律排尿，若排尿量偏少，可視情況適度延遲排尿，使每次尿量達300至500毫升，有助膀胱代謝運作。

至於許多男性誤以為攝護腺肥大等於「攝護腺癌前兆」，陳思如指兩者沒有直接相關，攝護腺肥大與癌症屬於不同區域、不同機轉的疾病，雖然都與男性賀爾蒙有關，但肥大不代表罹癌。

陳思如強調，男性朋友千萬別因害羞而忽略身體警訊，定期篩檢、定期就醫並建立健康生活習慣，守護攝護腺健康。

