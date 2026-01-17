「老年放尿滴到鞋」 延緩攝護腺肥大 醫師提建議
俗語「少年放尿會過溪，老年放尿滴到鞋」是攝護腺肥大症狀其中之一，台中榮總嘉義分院泌尿外科醫師陳思如提醒，尿流變慢、需用力解尿、頻尿與夜尿，都是攝護腺肥大的早期警訊，建議男性應避免久坐或長時間騎乘單車、機車，補充含南瓜籽、茄紅素保健食品或原型食物外，若無相關禁忌，每日少量飲酒約1杯內，有助賀爾蒙調節。
台中榮總嘉義分院日前有名患者，近半年來頻繁夜尿，一晚得起床4、5次，常覺得尿不乾淨，67歲患者以為「老了膀胱變小」，沒放在心上，直到有天完全尿不出來，緊急就醫，發現是攝護腺肥大壓迫尿道，導致膀胱過度擴張，經及時導尿與藥物治療才免於手術。
陳思如說，攝護腺位於膀胱出口、包覆尿道，是大小如同核桃的腺體，主要分泌攝護腺液協助精液液化及精子活動，隨年齡增長，加上男性賀爾蒙「睪固酮」刺激，攝護腺容易逐漸增生肥大，常見症狀就是排尿速度變慢、尿流變細、無力或中斷。
陳思如說，攝護腺肥大發生率跟年齡增長有正相關，通常60歲男性約有6成發生率、70歲有7成發生率、80歲長者發生率遠8成， 提醒年長男性要特別注意攝護腺健康，一旦出現尿流變慢、需用力解尿、頻尿與夜尿等症狀，就要注意。
陳思如提醒，男性應避免久坐或長時間騎乘單車、機車，以減少會陰部受壓，平日可補充含南瓜籽、茄紅素的保健食品或原型食物，有助延緩攝護腺肥大。
陳思如說，若無相關禁忌，每日少量飲酒，約1杯以內，有助賀爾蒙調節，切記過量反而會危害健康。此外，日常需多喝水、維持規律排尿，若排尿量偏少，可視情況適度延遲排尿，使每次尿量達300至500毫升，有助膀胱代謝運作。
至於許多男性誤以為攝護腺肥大等於「攝護腺癌前兆」，陳思如指兩者沒有直接相關，攝護腺肥大與癌症屬於不同區域、不同機轉的疾病，雖然都與男性賀爾蒙有關，但肥大不代表罹癌。
陳思如強調，男性朋友千萬別因害羞而忽略身體警訊，定期篩檢、定期就醫並建立健康生活習慣，守護攝護腺健康。
