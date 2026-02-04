老幼都顧好！蘇巧慧宣布六大福利政見「老人假牙補助5萬、敬老卡變1000點」...老人家拿到文宣「看詳細」現場照曝

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（4）日公布從孩童到老人的六大福利政見，包含「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」等，貼近民意的政見掀起大量討論。而蘇巧慧也同步發放實體文宣，就有現場照片流出，拿到文宣的老人家們，都相當仔細、用心閱讀。

蘇巧慧今日在網路上公布福利政見影片，內容聚焦「幼老福利」，提出包含「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」等「六大福利政見」。

蘇巧慧透過政見影片說明，新北市是全國人口最多的城市，許多家庭來自不同地方，一起在新北落地生根。「減輕家庭負擔，是做為新北市長最重要的事」。

蘇巧慧指出，若她當選市長，除了公立國中小學童的營養午餐全面免費，也將持續和各校團膳業者、家長會合作，提升營養午餐的品質、強化供餐系統，讓孩子吃得美味健康，也讓家長更安心。

蘇巧慧並說，同時，身為兩個孩子的媽媽，她瞭解育兒路上的焦慮與壓力，特別是孩子生病時隨之而來的醫療開支，因此她提出新北市零到六歲孩童看醫生，「免門診和住院部分負擔」以及「腸病毒和輪狀病毒疫苗免費接種」的福利政策，並提供早產兒家庭三萬元的照顧津貼，讓所有育兒家庭得到完善照顧，因應各種不時之需。她承諾，要做新北家長最堅強的後盾，陪伴孩子平安健康成長。

除了減輕育兒家庭負擔，針對高齡化社會下的家庭支出增加，蘇巧慧說，她也同步推出兩項銀髮福利政策來減輕青壯世代的負擔。第一項就是「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，蘇巧慧說，長輩們有時候換假牙要花個好幾萬，若是自己沒有存款，又很難跟子女後輩伸手拿錢，日子拖久了一定會影響飲食和健康，所以她當市長，將補助長輩裝假牙，最高五萬元，讓長輩不再因為經濟考量，犧牲健康與笑容。

蘇巧慧提出的另一項老人福利政見，是將「敬老卡提升至 1000 點，且效期從一個月延長至一年，剩餘點數將不再每月歸零」。蘇巧慧說，這個政見是許多長輩跟她反映的訴求，希望敬老卡點數可以提高之外，使用時間和地點都要更有彈性。

蘇巧慧表示，這個政策可以鼓勵長輩走出戶外，享受快樂且豐富的樂齡生活，如果使用項目更多元，也能刺激新北所有商圈的商機。所以未來她的團隊將持續研議擴大使用範圍，讓敬老卡不僅能搭車、運動，更能深入長輩的日常休閒娛樂，讓敬老卡使用起來更彈性、更貼心。

蘇巧慧表示，這次提出的六大福利政見，是為了讓肩負上下照顧壓力的「三明治族群」不再孤軍奮戰。過去她在國會，和中央政府成功推動多項福利政策，包含班班有冷氣、公托與準公托補助、私立大學學雜費減免、住宿型長照機構補助等，證明自己具備資源調度的能力，未來她會將這套成功模式帶進新北市府。

而蘇巧慧今日早上開始廣發換假牙、敬老卡提升至1000點的文宣，也有現場照片流出，拿到文宣的老人家們都很認真閱讀。

