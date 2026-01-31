老店翻紅變公關泥淖！嘉南羊乳護航行銷公司 網心碎：幫小編換來一巴掌

生活中心／程正邦報導

「嘉南羊乳」近期因社群小編勤奮海巡、自帶幽默感的互動風格在社群翻紅。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

台灣 40 年經典品牌「嘉南羊乳」近期因 Threads 帳號的「羊小編」以不眠不休的「海巡」精神成功翻紅，原本是一段老牌轉型的佳話，卻在行銷公司自爆代操後，演變成品牌、小編與粉絲之間的三方信任危機。面對外界對行銷公司「收割成果」的質疑，嘉南羊乳總公司今（31）日發布聲明力挺合作團隊，並譴責網友「惡意攻擊」，引發支持者強烈反彈，認為公司此舉簡直是「過河拆橋」。

嘉南羊乳社群操作風格獨特，深獲不少網友喜愛。（圖／翻攝自Threads @rnn9063t）

小編親自喊冤：每則回覆都是我的心血

這起事件起源於合作的行銷公司「開啟行銷」在社群自豪助攻老品牌轉型，讓許多誤以為是「員工親自經營」的粉絲感覺受騙。對此，「羊小編」曾發長文澄清，強調 Threads 上的「每一篇發文、每一次海巡、每一則留言，都是由嘉南羊乳總公司本人執行」。網友紛紛湧入支持，批評行銷公司的自誇行為是「最負面教材」，甚至發起訂閱運動力挺辛苦的小編。

「開啟行銷」自豪助攻老品牌轉型，對此，「羊小編」發長文澄清，強調「每一篇發文、每一次海巡、每一則留言，都是由嘉南羊乳總公司本人執行」。（圖／翻攝自Threads @rnn9063t）

總公司反擊抹黑：創意來自「美樂蒂小姐」

不料，嘉南羊乳總公司今日發出的聲明卻讓風向二度逆轉。聲明中明確指出：

* 認證專業貢獻： 認證「羊 IP」的創意發想與整體企劃，確實是由「開啟行銷」與「美樂蒂小姐」提供，否認小編個人創造了所有成果。

* 強硬譴責網暴： 總公司將網路上針對行銷團隊的指責定義為「不正當攻擊」與「惡意抹黑」，並直指背後有「有心人士」蓄意破壞商譽。

* 揚言提告： 聲明強調不排除與合作夥伴聯手，對發表相關言論的網友提出「妨害名譽」告訴。

嘉南羊乳「力挺行銷公司」發聲明批網暴，眾人傻眼：公關災難。（圖／翻攝自Threads @rnn9063t）

粉絲怒火中燒：把支持者打成敵人？

這份被網友形容為「皇親國戚等級」的聲明，瞬間點燃社群怒火。原先為小編抱不平的人紛紛感嘆，小編不眠不休解釋、挽回形象，總公司卻反手給了支持者一記耳光。

網友紛紛留言開酸：「支持者直接變傻子」、「羊小編在前線擋子彈，公司在後方補刀」、「這聲明把羊編的努力直接歸零」、「看來行銷公司背景真的很硬」、「本來要訂了，現在看這態度，省下一筆錢」。

