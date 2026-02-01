老店「草莓爆發冰」冬季限定 凌晨1點排隊搶吃

台南超強草莓冰限量開賣。（圖／東森新聞）





台南超強草莓冰限量開賣，民眾凌晨一點不畏寒冷就來排隊，民眾在冰店外，大排長龍。這碗草莓冰到底有多厲害？

清晨五點半天還沒有亮，但是在台南知名的冰店前已經排長龍，雖然溫度只有十五度，但是排隊的民眾穿著厚外套，忍著睡意就是要拿到，限量的草莓牛乳冰號碼牌，而店家也在七點多公告，發完號碼牌了，店家中午開店，拿到一號號碼牌的民眾出現了。

在 Threads 查看

排第一位民眾vs.記者：「（那你是幾點來排），一點，（排多久），到六點半，阿嬤發號碼牌，（那你覺得現在領到這樣吃，那麼早來排值得嗎），值得，因為我每年都來，都是拿一號，（以前沒有那麼早，是現在越來越恐怖了，排那麼久），還好啊，就追劇呀，等阿嬤開門。」

廣告 廣告

友人：「朋友來排，我睡覺，現在吃蹭吃蹭喝。」

吃到這一盤滿滿草莓和煉乳的冰，好像排隊的辛苦都值得了，而另一位吃到草莓牛乳冰的民眾，則是早上五點就來排。排隊民眾：「因為已經五年都沒有吃到，今天特別趕五點來排，昨天就先過來了，我從彰化來。」

而業者每日限量60盤或是70盤的草莓牛乳冰，主要是因為目前草莓的價格還是比較高，所以才會限量販售，不過為了吃到這一盤，195元的草莓牛乳冰，排隊的時間越來越早，甚至凌晨一點就要來排，真的是太辛苦。

更多東森新聞報導

台南超夯草莓冰開賣 民眾清晨6點吹冷風搶排

獨家／連鎖牛排最大千坪店開幕 直擊客挖整盤草莓

草莓界「愛馬仕」！紅到發黑500克喊價「1千3」

