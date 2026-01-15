老建築重獲新生 中市民政局打造烏日成功社區活動中心全齡友善新空間

《圖說》民政局長吳世瑋視察烏日成功社區活動中心完工成果。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市烏日成功社區活動中心使用迄今近38年，建物外牆、附屬籃球場、康樂台等因長年使用及日曬雨淋，陸續出現外牆油漆斑駁、漏水、地坪龜裂、設施老舊生鏽等安全隱憂，為提升社區公共空間品質，市府民政局補助烏日區公所逾164萬元，啟動修繕與設備更新工程，讓活動中心煥然一新。

民政局長吳世瑋15日前往視察完工成果，實地了解各項改善情形，並肯定公所團隊用心投入，為社區打造更安全耐用、全齡友善的優質公共活動空間。

廣告 廣告

市議員吳瓊華指出，成功社區活動中心修繕工程在民政局與區公所的大力支持下順利完成，工程針對場館長年使用所造成的老舊設施及過往積水等問題進行全面改善，同時保留並整新活動中心少見且具地方特色的康樂台，讓整體空間煥然一新。修繕後的場地兼具運動、社區活動與學習等多元功能，能有效滿足各類社團及長輩日常使用需求，提升公共空間使用品質，也展現市府對基層建設及社區發展的重視。

烏日區長林崇懿說明，成功社區活動中心長期作為居民聚會、運動及辦理各項活動的重要公共場域，感謝民政局大力支持經費，讓修繕工程得以順利完成。隨

民政局補充，未來也將逐步導入節能及高效能設備，在降低能源消耗與維護成本的同時，提升場域使用安全與環境品質，打造兼具永續發展與品質生活的公共活動空間，讓市民在日常生活中實際感受到城市建設帶來的正向改變。