老建築重獲新生，中市烏日成功社區活動中心安全升級。 （圖：中市府提供）

台中市烏日成功社區活動中心使用迄今近38年，建物外牆、附屬籃球場、康樂台，陸續出現外牆油漆斑駁、漏水、地坪龜裂、設施老舊生鏽，安全隱憂，市府民政局補助烏日區公所逾164萬元，啟動修繕與設備更新，民政局長吳世瑋今天（15日）視察完工成果，肯定公所用心為社區打造更安全耐用、全齡友善的優質公共活動空間。

吳世瑋指出，這次活動中心修繕工程著重於建物外牆重新粉刷，附屬籃球場地坪改善及籃球架更新，並同步完成人車通道與周邊水泥地修補、排水溝清淤與溝蓋更新，以及康樂台照明設備汰換升級等作業，不僅全面改善硬體設施，也有助延長公共設施使用年限，降低後續維護成本，提升場地使用效率與管理效益。未來活動中心將可提供更彈性、多元的活動空間，成為居民運動、休憩與交流的重要據點，進一步凝聚社區向心力，強化在地認同。

台中市議員吳瓊華指出，成功社區活動中心修繕工程在民政局與區公所的大力支持下順利完成，工程針對場館長年使用所造成的老舊設施及過往積水等問題進行全面改善，同時保留並整新活動中心少見且具地方特色的康樂台，讓整體空間煥然一新。修繕後的場地兼具運動、社區活動與學習等多元功能，能有效滿足各類社團及長輩日常使用需求，提升公共空間使用品質，也展現市府對基層建設及社區發展的重視，期盼未來在公所與居民共同維護管理下，延續修繕成果，讓居民長期安心使用。

烏日區長林崇懿說，成功社區活動中心長期作為居民聚會、運動及辦理各項活動的重要公共場域，感謝民政局大力支持經費，讓修繕工程得以順利完成。隨著整體環境全面改善，不僅提升使用安全性與便利性，也提供居民更舒適優質的休憩與交流空間，進一步活絡社區生活。未來區公所將持續盤點轄內公共設施使用情形，配合市府政策逐步推動改善與更新作業，打造安全、友善且貼近在地需求的公共空間，提升居民生活品質。

民政局補充，市府將持續掌握各行政區公共設施實際使用狀況，針對設施設備老化及空間機能不足等問題，循序推動改善與更新作業，讓公共建設更貼近市民日常需求。未來也將逐步導入節能及高效能設備，在降低能源消耗與維護成本的同時，提升場域使用安全與環境品質，打造兼具永續發展與品質生活的公共活動空間，讓市民在日常生活中實際感受到城市建設帶來的正向改變。（寇世菁報導）