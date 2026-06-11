老後醫藥費「每年5萬」就夠？衛福部數據揭殘酷事實！2招滾出養老本，40後月攢5千投資也來得及

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台灣人壽與政大商學院日前發布2026年「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，結果顯示國人退休準備呈現「滿意度提升、實際準備不足」的矛盾現象。 今年4大退休指數中，「退休滿意」指數回升至70分，創下近4年新高；「退休信心」指數為57分，雖創3年來最佳表現，但仍未達及格標準。而「退休充裕」指數維持59分，持續處於歷年低點；至於首度公布的「退休素養」指數則僅55.95分，是4項指標中表現最弱的一環。

數據顯示，未退族普遍渴望早於65歲退休，期望每月退休金可達4.2萬元水準。但民眾平均要到42.73歲才有能力開始為退休存錢，反映退休理財行動仍明顯落後於理想規劃。

廣告 廣告

進一步分析發現，未退休族普遍認為應在38.58歲開始為退休儲蓄，並期待退休後每月擁有41,956元生活費；但現實中卻是要到42.73歲才開始存退休金，而預估退休後每月可支用金額也只有31,956元。

理想與現實之間不僅相差4.15年，每月更有約1萬元的落差，反映通膨與高物價壓力下，退休準備面臨挑戰。

值得注意的是，衛福部2024年「國民醫療保健支出」統計，每位國人平均一年醫療開銷達80,719元創下歷史新高，卻有近7成（68.5%）未退族認為，「退休後一年醫藥費5萬元就夠」，嚴重低估醫療通膨威力。

76%想提早退休，卻有6成月存不到萬元

談到退休最擔心的問題，國人前三大財務憂慮依序為：

‧ 通膨增加退休生活成本（72.6%） ‧ 健康惡化導致醫療與照護支出增加（65.8%） ‧ 突發事故衝擊家庭財務（51.3%）

調查顯示，雖然有76.4%的未退休族希望能在65歲前提早退休，但實際準備情況並不理想。未退族平均每月僅能存下12,963元作為退休金，61%的人每月存不到1萬元，甚至有12.5%完全沒有餘裕存退休金。

影響退休理財的三大障礙則為：

1. 養家支出（54.5%）

2. 薪資過低（37.9%）

3. 房貸或房租壓力（35.4%）

其中，20至39歲族群最主要的困境是低薪；55歲以上族群則因肩負家庭經濟責任，退休準備經常受到家庭支出擠壓。

退休不能只靠勞保，自備養老金成新趨勢

在退休金來源規畫方面，第三層退休保障中的「自行理財」占比首次突破7成，達72.8%，創下調查以來新高；相較之下，依靠第一層「社會保險」的比例降至53.6%，為歷年最低。

據《今周刊》1537期報導，計畫主持人、政大金融系教授楊曉文指出，20至39歲年輕族群自行準備退休金的比例已高達78.7%，顯示面對超高齡社會與長壽風險，民眾愈來愈認知到退休不能只依賴政府制度，而必須提早累積自己的退休資產。

但40歲以前累積退休金猶有可追，對屆退或已退休族來說，又該怎麼豐厚養老帳戶？對此，楊曉文直言：「對已退族來說，基本上，我並不鼓勵太過積極的投資方式。」

他建議退休者以穩健策略為主，或僅將基本生活開銷以外的閒置資金投入資本市場。有些熟齡族群考量財富傳承而持續投資退休金，但他強調，基本前提是要先把自己的退休基本生活品質顧好，再進行下一步。

42歲開始存退休金，晚鳥如何追上進度？

保發中心董事長暨政大商學院特聘教授黃泓智則提出「人生週期投資法」建議：

‧ 25至45歲：股票資產占90% ‧ 45至55歲：股票資產降至50% ‧ 55歲以上：股票資產降至30%

他表示，若以勞動基金過去10年的投資報酬率試算，採用上述配置方式，年化報酬率約可達8%。若從25歲開始每月投入8,300元，持續至65歲退休，累積資產可望達2,798萬元，「這就是投資期間夠長的複利效果！」

不過若以調查中，平均42歲以後才有能力存退休來說，又該怎麼追上腳步？

理財作家嫺人表示，假設月薪6萬元、一毛存款都沒有，在45歲這一年開始發憤圖強存退休金。只要每月能存2.7萬元，並投入年化報酬率5%的商品，一路累積到65歲退休，累積複利報酬就能達到約1,125萬元，「晚起的鳥兒也能存到1000萬！」

而對本金不夠厚的人來說，即使是擠出5000元來做投資，長期積沙成塔也能看到效益。

投資專家吳家揚曾經試算，假設從40歲開始每月省下5000元來做投資，年化報酬率10%，放在「退休帳戶中並專款專用」，等到65歲退休時，大約可累積到590~660萬元。而且就算65歲後不再投入資金，直接把錢放入定存中（不考慮通膨與定存利率），活到90歲身故，每個月仍可分配到1.97萬元。

退休保障不只投資，保險配置也要跟著調整

除了投資理財，台灣人壽策略長葉栢宏則認為，保險保障也是退休規畫的重要一環，且同樣應依人生不同階段調整配置。

40歲以前：風險承受能力較高，但仍應具備意外險與住院日額醫療險等基本保障。 40至50歲：處於「上有老、下有小」的三明治世代，建議補強癌症險及重大疾病險，並透過傳統型、利變型或分紅保單等工具累積退休資產。 50歲以上：應以退休準備為優先，逐步降低風險性資產配置。

葉栢宏提醒，「應該要往更保守的商品走」，同時建議熟齡族群提高長照險配置，以分散未來長期照護風險。

本文不授權媒體夥伴

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天





更多幸福熟齡文章

肌少症比骨鬆更可怕！萬芳醫院院長劉燦宏：50後就該存「肉本」，別讓人生最後10年困在床上

退休後日子變輕鬆，整個人卻垮了？有人60歲就老了，有人80歲還在發光…醫揭4關鍵：別讓心先退休

奉行168斷食卻瘦不下來？63歲名醫體重90→78kg、三高也消失，「1飲食法」讓身體重開機