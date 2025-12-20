老得慢、老得年輕！日本預防醫學專家說秘訣就在日常生活裡

〔記者黃明堂／台東報導〕為什麼有些人總是神采奕奕、老得特別慢？健康，真的只能等到生病才開始補救嗎？台東大學昨邀請日本預防醫學專家周東寬博士蒞校演講，以「從細胞層面的角度談預防醫學」為題，從人體最基礎的細胞能量運作出發，帶領聽眾理解，保持年輕的秘訣，其實就藏在每天的生活選擇之中。

周東寬與台東有深厚淵源，他出身醫師世家，幼時因父親在台東行醫，就讀台東師範附小與台東中學，13歲後隨家人赴日本定居，畢業於昭和大學醫學部，並取得醫學博士學位。1986年，他創設「千間台車站大樓醫院」，開創醫療設施設於車站樓上的先例，隨後成立醫療法人健身會，長期致力於臨床醫學與預防醫學的整合實踐。現任日本埼玉縣南越谷健身會醫院理事長。昨天演講時，近90歲的小學恩師林清美及多位國小同學到場聆聽。

周東寬從細胞層面的角度，說明預防醫學的核心關鍵。他指出，真正有效的健康管理，必須回到細胞本身的運作狀態，尤其是負責能量製造的粒線體。粒線體如同細胞內的能量工廠，一旦功能衰退，細胞修復能力下降，長期累積便可能引發各類慢性疾病與老化現象，透過促進粒線體活性、降低氧化壓力，可從根本減少疾病發生與惡化的風險，讓身體維持穩定而有彈性的修復能力。

在生活實踐層面，周博士提出多項具體而可行的建議，包括規律且適度的運動、均衡飲食、充足睡眠與良好壓力管理，並提醒避免過量攝取糖分、鹽分、油脂與酒精，以減少細胞層面的長期負擔。他強調，唯有將健康行為落實於日常生活，才能真正達到延緩老化與預防疾病的長期效果。

演講過程中，他示範自創的「蟑螂體操」與簡易伸展運動，鼓勵民眾透過每天短時間、低門檻的活動，喚醒身體機能。

