老忘開會！6旬科技主管竟「失智早期」1新療法…搶回大腦「黃金時間」
記者羅欣怡／新竹報導
一名約60歲退休科技業公司主管，近一年來出現工作記憶力減退、開會時常忘記重點、重複提問等情形，經檢查確認為早期阿茲海默型失智症（CDR 0.5），在家屬同意下，接受目前國際最新的「抗類澱粉蛋白單株抗體治療」，成為新竹地區少數接受此新型療法的病患之一，展現臨床團隊積極導入先進治療的努力。
中醫大新竹附醫神經科主任陳貝強指出，該病人起初以為「年紀大、壓力大」導致健忘，直到家人發現他多次忘記重要會議內容與車子停放地點，才前來求診。經門診進行認知功能量表檢測，記憶與執行功能已有輕度異常，臨床失智評估量表（CDR）為0.5級。進一步抽血排除甲狀腺功能異常、維生素B12缺乏、感染或代謝問題後，經Amyloid PET（類澱粉蛋白正子攝影）顯示腦部已有β-amyloid沉積，符合阿茲海默型失智症早期變化。
陳貝強主任表示，過去失智症治療主要以乙醯膽鹼酶抑制劑或NMDA受體拮抗劑為主，只能改善部分症狀，對病程影響有限。近年美國FDA與日本厚生省相繼核准的「抗類澱粉蛋白單株抗體」（如lecanemab、donanemab），是第一批能針對疾病根本機轉的治療藥物，透過靶向清除腦內β-amyloid蛋白斑塊，達到延緩認知退化的效果。根據臨床試驗，藥物可使早期阿茲海默患者在18個月內的認知功能惡化減緩約27%至35%，為失智治療開啟新里程碑。
單株抗體治療以靜脈注射方式給予，每兩至四週一次，需在具備神經影像與專業監測設備的醫療院所進行。治療前須以MRI或PET確診為阿茲海默型失智症早期患者（CDR 0.5–1.0），並排除其他神經退化或血管性病變。治療過程需定期監測腦部影像，以追蹤是否出現副作用。
常見副作用包括頭痛、頭暈、噁心、或「ARIA」（Amyloid-related imaging abnormality）類澱粉蛋白相關影像學異常現象，意指因類澱粉消除導致的輕度腦水腫或出血點，約在少數病人（約10–20%）可見，多數為輕微且可逆。若早期發現、妥善監測，安全性可被有效掌握。
陳貝強主任強調，阿茲海默症的病理變化在症狀出現前10–20年就已開始，因此民眾若出現記憶下降、語言表達變慢、情緒改變等現象，不應輕忽。早期發現不僅可透過藥物延緩病程，更能讓患者與家屬有充分時間規劃未來生活與照護。本院失智共照團隊整合神經內科、影像醫學科、心理師及護理師，提供「認知功能篩檢，影像與基因檢查，藥物與非藥物治療，家屬教育與支持」的一站式照護。
神經科主任陳貝強強調，預防失智症的關鍵在於結合「多動腦」、「多運動」、「吃得好」、「睡得好」、「活得好」和「護頭部」六大原則。 透過多參與社交活動、規律運動、採取均衡飲食（如地中海飲食），並維持良好的睡眠、與情緒管理等，同時避免抽菸、肥胖或頭部受傷等危險因子，就能有效降低失智風險。
陳睿正部長提醒，「單株抗體治療並非每位失智患者都適合，但對於早期確診的阿茲海默症病人，它象徵著可延緩退化的新希望。失智不是命運的終點，只要及早診斷、積極治療，就有機會讓生命品質維持得更久、更好。」
