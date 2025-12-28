老慣竊偷車毒駕 體力不支違停被警查獲

有毒駕紀錄的劉姓老慣竊，偷了小貨車代步被警查獲，警方當場施以毒品快篩檢測，呈現毒品陽性反應，確定劉男再次毒駕。（記者趙智偉翻攝）

▲有毒駕紀錄的劉姓老慣竊，偷了小貨車代步被警查獲，警方當場施以毒品快篩檢測，呈現毒品陽性反應，確定劉男再次毒駕。（記者趙智偉翻攝）

年約60歲的劉姓老慣竊，27日偷了一輛小貨車後，行駛不久便停下車，癱坐在駕駛座上，警方據報尋獲贓車，見劉男精神萎靡，懷疑毒駕，便依規定施以毒品快篩檢測，結果呈現陽性反應，依法移送基隆地檢署，檢察官聲押獲准。

多達數十次竊盜刑事紀錄的劉姓老慣竊，今年6月才因毒駕被基警二分局查獲，但竊性、毒性不改，12月27日凌晨行經七堵區處，又偷了一輛小貨車代步，結果行駛不到500公尺，便因體力不支停下車來，軟綿綿的癱坐在駕駛座上。

基警三分局七堵派出所警網執行巡邏勤務接獲失主報案，除通報派出所調閱監視器外，另在失竊地點周遭找尋，幾分鐘後，警方便尋獲違停在巷道內的贓車，發現竊嫌劉男精神萎靡的癱坐在駕駛座上，全身雖無酒味，但精神狀態異常，警方因此懷疑劉男毒駕，由於人贓俱獲，警方當場依現行犯逮捕，帶回派出所偵處。

警方依規定對劉男實施毒品快篩檢測，結果呈現第二級毒品安非他命陽性反應，漏夜偵詢後，依竊盜、毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送偵辦，又考量劉男為慣竊、毒駕累犯，有反複實施犯罪之虞，嚴重危及道路交通與公共安全，為防止劉男再犯，因此建請地檢署聲押；檢察官複詢後，向法院聲押獲准。

基警三分局指出，針對毒駕累犯，基隆市警察局於今年12月舉辦的檢警聯繫會議上提出建言，經出席的院、檢、警等單位代表熱烈討論後，警察局於近日便設計出「毒駕累犯(肇事)檢核表」，期能完備蒐證，針對毒駕累犯建請地檢署聲押並經法院裁定羈押，暫時隔離社會，預防民眾被害。