老慣竊身蜘蛛大盜 身手矯健徒手爬5樓狂偷

社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導

66歲的竊賊，當起蜘蛛人，爬上5樓公寓狂偷！台北市萬華地區，接連發生住宅竊盜案件，至少有四戶民宅被人從窗戶潛入、闖空門，其中一名被害人，家中除了20多萬元的香奈兒名牌包被偷，還有30萬現金也遭竊，警方循線抓人，發現竊賊竟然徒手爬上5樓，身手相當矯健。

公寓大樓內，黑衣男子偷偷摸摸從五樓外牆翻了進來，過沒幾分鐘，又從窗戶離開，用這麼奇怪的方式進出公寓，明顯就是不速之客。遭闖空門住戶：「出國回來我門打不開了，裡面反鎖了，叫鎖匠給我過來，給我開門，他說要不你就是遭小偷了，我找兩個鎖匠，他都這麼講，沒有什麼害怕，因為我沒什麼可以偷。」竊賊來到台北市萬華區，闖空門行竊，沒想到住戶家沒有東西可以偷，本以為會就此善罷甘休，但他不死心，又在附近尋尋覓覓，找可以下手的住戶，連續偷了好幾戶人家。民視記者洪巧璇：「竊賊鎖定昆明街以及峨嵋街的巷弄民宅，因為這些巷弄都是連通的，於是他就先攀爬外牆，再沿著水管往上入內，而且還專挑沒有加裝鐵窗的民宅下手行竊。」

66歲老慣竊身手矯健徒手爬5樓狂偷 住戶財損破百萬（圖／民視新聞）

大樓管理員：「不是一般的闖空門，他會爬的，像是那種蜘蛛大盜那種，從二樓陽台然後爬上三樓四樓五樓。」警方獲報連續住宅竊盜案，沿路調閱監視器，逮到這名66歲黃姓慣竊，他在短短一個禮拜內，至少犯了4件竊盜，把偷來的金飾、項鍊都變賣掉，其中一名被害人，除了30萬現金不翼而飛，還有一個價值20幾萬元的香奈兒包包也同樣被偷，四案的總財損超過百萬。









66歲老慣竊身手矯健徒手爬5樓狂偷 住戶財損破百萬（圖／民視新聞）

西門町派出所所長陳韋勲：「持拘票將犯嫌拘提到案，全案訊後依加重竊盜罪嫌，移送地檢署偵辦。」年過六旬，身手依舊矯健，男子當起蜘蛛大盜，徒手爬樓偷竊百萬元的現金、物品，可惜這項才能用錯地方，還是難逃法網。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

