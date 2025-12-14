老戰友勸柯文哲 找賴清德懇談國家就安定

▲昔日老戰友張景森奉勸柯文哲去找賴清德懇談，明天台灣的政局就變天了，國家就安定了，這才叫「關鍵少數」。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉京華城案砲轟司法迫害，並自詡為南非前總統曼德拉，對此過去老戰友張景森表示，曼德拉被關27年，柯文哲才被關1年，精神狀態就昇華到這種程度，實在令人哭笑不得，更強調民眾黨有8席立委，足以讓立法院理性正常運作，卻寧當花蓮流氓小弟，質疑要談聯合政府為何排除民進黨，奉勸去找賴清德懇談，明天台灣的政局就變天了，國家就安定了，「這才叫『關鍵少數』」。

張景森表示，自己身為柯文哲的最老戰友，至今也沒有對他放棄期待的朋友，卻看到了他的獄中反省「未來想要做曼德拉」，強調曼德拉被關27年，柯文哲才關1年，精神狀態就昇華到這種程度，實在令人哭笑不得，不得不給他一些吐糟和諍言。

張景森認為，柯文哲最該做的真的不是改演曼德拉，而是先把自己活成一個可預期、可負責、可對話的正常政治人物，曼德拉的核心不是「受害敘事」或「英雄光環」，而是承擔、節制、與和解能力。

張景森表示，柯文哲要做歷史人物，得先有歷史人物的重量，在權力到手時不濫用、在情緒高漲時能降溫、在支持者想衝時敢踩煞車，但柯文哲最常給人的感覺剛好相反，是情緒帶著走、話說了又改、責任切得很快，最後只剩「我被迫害」這一套自我敘事。

張景森說，台灣政治不缺悲情劇本，缺的是可以相信的人，柯文哲要被尊敬，不必當聖人，只要做到幾個「正常」，對迫害的人依法討回公道，對曾幫助的人心懷感恩，坦言自己最不爽的是，蔡英文就是讓他選上台北市長的人，也是提攜他出道的政治恩人，恩人就是恩人，「你在北門對她那是什麼態度？一般正常人都會覺得不可思議」。

張景森認為，柯文哲只要本著原來就有的本性，講話算話、制度優先、對事不對人、犯錯就認、該道歉就道歉、不要把所有人都當敵人。把這些真的做好，一個正直的亞斯伯格比什麼曼德拉的新角色更實際，但也更有用，別急著更改人設，知道柯是演不來曼德拉的，先學會敢做敢當做自己，做個負責任的人。

張景森提到，有幾個具體的事現在就可以做，不信任檢調沒關係，但是後面已經都是法官的事，只要認真打官司就好，台灣的法官基本上態度都是公正的，不要繼續在司法上做文章。而政治方面，還在用狗仔頭做黨主席，民眾黨還能算是一個正派的政治團體嗎？認為黃國昌聰明伶俐，但也容易為了名利走邪魔歪道，柯如果惜才，應該要叫他公開承認錯誤、改過自新，相信社會大眾會接受他繼續從政。

張景森也提及，國會8席立委足以讓立法院理性正常運作，這樣對國家的貢獻就很大了，不要為了想要奪權，整天想著藍白合，寧願當花蓮那個地痞流氓的小弟，且要談聯合政府，為什麼要排除民進黨？奉勸去找賴清德懇談，明天台灣的政局就變天了，國家就安定了，「這才叫『關鍵少數』」。

張景森表示，關鍵少數不做，黄國昌偏偏要去做「關鍵小弟」，跟在傅崐萁旁邊虎虎生風，在那邊出計獻策惡搞台灣，淪落到現在，去跟國民黨乞討個副市長或幾個議員，這像話嗎？質疑柯文哲「這是你從政的目的嗎？這是你的粉絲支持你的目的嗎？」

最後張景森坦言，不爽柯文哲已經濫用「蔣渭水」，又濫用「台灣民眾黨」，但有沒有檢討過是否真心追隨他們的台灣精神？還沒有檢討完畢以前，千萬不要在追求虛妄的權力中，繼續濫用「曼德拉」了，柯文哲有一天要被寫進歷史，「希望你好好想一想，你要怎麼被寫進歷史！」

