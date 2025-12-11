老戲骨不顧形象？濮存昕捧外孫女新劇 網批娛圈也世襲

知名老演員濮存昕發文支持外孫女新劇，招致一些網友批評。（取材自微博）

中國72歲國家一級演員濮存昕罕見在社交平台連發三條動態，為11歲外孫女韓子萱參演的短劇「掌上齊眉」造勢，被解讀為「星三代正式進軍演藝圈」，迅速登上熱搜；但網友質疑「如果不是因為外公實力」，以韓子萱的長相可以拍戲嗎，還有人直呼「內娛完了」，也擔心「老戲骨」口碑受損。

濮存昕外孫女出道引發熱議，她也在社交平台回應：「在媽媽的手機上看到我自己在『掌上齊眉』的畫面了，這是我第一次在橫店體驗拍電視劇，也看到製作一部作品需要那麼多叔叔的辛勤付出才能做成。謝謝叔叔們對我的照顧。」

綜合媒體報導，韓子萱飾演的「蕭雲軒」 雖戲分不多，但作為濮存昕的長孫女，首次觸電便承載公眾對「藝術世家傳承」 的複雜期待；濮存昕的貼文更是充滿外公的驕傲：「劇中是蕭家小太陽，現實是家中暖寶寶」，但網友對韓子萱的外貌展開激烈討論。

批評韓子萱「不符合主流審美」、「靠關係入行」，還有直指「資本家的醜孩子也要占資源」，認為娛樂圈應該是憑顏值、才華與努力公平競爭的舞台，韓子萱沒有出眾外貌卻能輕易獲得演出機會，怒批娛樂圈也成了「世襲制」，直呼娛樂圈完了。

還有網友留言，為了能給外孫女鋪路，真的是一點都不考慮自己老戲骨的形象了嗎？有評論指出，「畢竟他體面了大半輩子」，大家不想濮存昕的形象受到影響。

濮存昕出身藝術世家，父親蘇民也是著名話劇演員，濮存昕在話劇舞台和影視領域都取得非凡成就，塑造如話劇「茶館」中常四爺、電影「洗澡」大明等經典角色。

