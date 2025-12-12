老房新生 劉青和故居重新宴客

位於台北市杭州南路上的日式宿舍「劉青和故居」，透過「老房子文化運動」計畫，歷經4年多規畫後，終於完成宅邸修復工程。（張珈瑄攝）

位於台北市杭州南路上的日式宿舍「劉青和故居」，透過「老房子文化運動」計畫，以「青禾蘊」之名出發，自民國110年7月起，歷經4年多的規畫、投注3723萬元資源，終於完成宅邸修復工程。民眾可一窺台灣第一位留德化工博士劉青和家族的生活起居，與劉夫人宴客空間原貌，同時結合文化導覽、人文講座、街廓走讀、餐飲服務，推廣樟腦、工業、文化融合等主題，交流複合式藝文饗宴。

「劉青和故居」的建造時間可回溯至台灣日據末期，二戰後由台灣省工業試驗所接管，後配給予劉青和一家作為居所。民國97年登錄為歷史建築，為和洋折衷式樣，劉家居住期間未大幅度改動，高比例保留建築的原貌，室內以和、洋式來區別主人與待客空間，因劉青和的夫人時常邀請各部會官員、家人好友於居所聚會，所以「聚會與交流」也成為故居重要的精神象徵。

文化局表示，活化後的劉青和故居，結合日文的青（Ao）與德文的家(Haus)，命名為「青禾蘊Aohaus」，存續劉青和的人生經歷與老宅待客的記憶，蘊育出屬於台灣的和洋風味料理。

文化局長蔡詩萍表示，故居開幕後會增添歷史色彩，大家對台北的文化和文資有更多的感情及想像力，希望讓台北市更多的老房子再現風華，並創造永續的活化方式。

文化局指出，「老房子文化運動」執行迄今已12年，協助各中央部會、地方政府及國營事業完成北市25處文化資產的修復，媒合民間投入的修復資源已累計約6億7708萬元，使文化資產與日常風景結合，讓民眾跨越時代及歷史與空間對話。