老手藝續新篇 后里針巧小舖臥虎藏龍

后里聯絡處的巧藝坊，前年正名為「針巧小舖」，還設計logo，車縫在成品上。小舖成員大約十位，其中好幾位都是專業裁縫師，最資深的裁縫師傅有60多年老經驗，志工平時車縫布包義賣，好手藝廣受歡迎，成員平均七十歲，上了年紀，長時間用眼，眼睛酸澀不舒服，時常一邊車縫一邊點眼藥水，即使如此，依舊用心。

車縫聲此起彼落，后里聯絡處的針巧小舖，每星期一到五都有開張。

針巧小舖成員幾乎都上了年紀，長時間用眼過度，眼睛酸澀不舒服，一邊車縫，一邊點眼藥水。

「要點眼藥水，不然它會乾澀，眼睛乾澀我就睜不開了。」

能付出是最有福的人生，成員有一半都是專業裁縫師。

「我做六十幾年了，從小孩時到現在 。」

78歲的黃魏敏是老師傅，有60多年裁縫經驗。

慈濟志工 魏黃敏：「都將近80歲了，我還能夠在這裡，當一個有用的人，這是最好的，要哪裡找，而且慈濟還喜歡我。」

成員裡最年輕的是44歲的江桂花，從印尼嫁來台灣20多年，學習車縫技術建立不少自信心。

社區志工 江桂花：「剛開始的時候會一直拆，車錯就一直拆線，那時候剛來的時候，我就覺得說，我車(縫)的有點懷疑人生。」

志工耐心教導，有幾位從零開始學，從不會到變成專業。

看看車縫好的這些布包，每一樣都設計精巧、車縫細緻，有化妝包、收納包、筷子袋等等，商品琳瑯滿目。

慈濟志工 吳淑珍：「我們有一個宏願，像打(推廣)國際一樣，把它打(推廣)出去，只要看到這個logo，就知道這是我們，后里巧藝做的車工 。」

因為車工細緻，廣受好評，義賣時常供不應求，志工用心獲得肯定，不管是製作或是購買的人，大家一起把福傳遞出去。

