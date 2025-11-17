老教授借名買房慘了！兒媳反悔拒過戶 「房子要不回」一家親情全破裂
大陸上海市一名老教授因名下已有三套房無法再購屋，遂請兒子代為買下房產，並同意加入小孫女姓名，但購屋、裝修與所有費用皆由老兩口負擔，不料當他欲按原約定將房屋產權轉回自身名下時，兒媳卻以孫女監護人身分拒絕簽字。案經審理，二審法院提出房產各半的調解方案，但老兩口僅願讓渡5％，仍未獲兒媳接受，案件僵持不下。
綜合陸媒報導，現年70歲的王教授曾任三甲醫院護理部主任，退休後與兒子一家同住多年，但因兒子與兒媳爭吵不斷，令老兩口身心俱疲，2023 年間決定在奉賢區購買房產作為養老居所。由於王家名下已有三套房，不具備再購屋資格，王教授遂請兒子以其名義代購，兒子並提出要將小孫女的名字一併登記，夫妻倆為求安穩，也欣然同意。
自選房、簽約、付款至裝修入住，所有支出皆由王教授負擔，兒子夫妻未曾參與。今年初，新屋裝整完成，夫婦順利搬入，原以為終於迎來安穩生活。但隨著老兩口賣掉名下兩套房重新取得購房資格，王教授要求依約將奉賢房屋產權轉回自己名下。其後父子曾共同簽署《借名買房協議》，但在過戶程序中，需由未成年孫女的監護人簽署同意時，兒媳卻突然反悔，拒絕配合。
無奈之下，王教授於4間月提告，將兒子、孫女與兒媳一併訴諸法院，要求變更產權。一審奉賢區法院依據王教授與大孫女的一段微信紀錄，認定他已將房產贈與兒孫，裁定房屋歸兒子家庭所有。此判決令王教授夫婦難以接受，他們質疑法院未將該房產視為夫妻共同財產，並未讓老伴參與訴訟。
不僅如此，王教授的家庭關係也因判決急速惡化。老伴氣憤至提出離婚，兒子與兒媳也進入離婚程序，而大孫女更在庭上指控奶奶「索要房產」，親情陷入全面破裂。案件上訴至上海市一中院，二審法官多次調解，提出折中方案，涉案房產由王教授與小孫女各持50％份額。
對此，王家夫婦仍拒絕，認為缺乏證據證明曾同意如此大比例的贈與。為平息紛爭，老兩口願意讓渡5％房產給小孫女，並承諾將來仍會留有可繼承財產。然而，兒媳仍拒絕接受此方案，案件調解最終陷入僵局。
