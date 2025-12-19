老新台菜獻南部台味年菜、LA ONE端星級湯品

▲「老新台菜」以2026「金馬迎吉」為題，推出熱食外帶以及冷凍年菜禮盒。（圖／老新台菜提供）

[NOWnews今日新聞] 年菜市場已提前開打，高雄指標台菜餐廳「老新台菜」以2026「金馬迎吉」為題，推出熱食外帶以及冷凍年菜禮盒，道道展現匠心獨具的南部台味年菜。擁有米其林綠星肯定的天才餐飲集團，今年冬季推出全新湯品《金蒜濃雞湯》；旗下烘焙品牌 LA ONE 則推出全新「富桂費南雪禮盒」，以象徵圓滿、貴人與補氣寓意的「桂圓」，結合法式經典「金磚費南雪」，打造出有台灣風土氣息的精緻小點。

▲LA ONE「金蒜濃雞湯」以「台灣人的國民湯」為靈感，結合星級廚藝團隊技法，將蒜頭雞的家常溫度，化作更純淨、更細膩的滋味。（圖／LA ONE提供）

老新台菜主打細膩澎湃的南部台味年菜，九如創始店「馬上發財開運年菜禮盒」集結五道珍饈，包含珍寶聚福佛跳牆、黑蒜旺財煨原鮑、菜脯五花龍虎斑及馬到成功美雙拼。十全店推出「金馬迎吉開運年菜禮盒」六道美饌，匯聚龍飛鳳舞錦繡羹、瑤柱鰻魚糯米糕、開運頂湯佛跳牆、清蒸鮮露龍虎斑、XO醬鮑魚煨虎掌以及鴻圖大展美雙拼。

▲延續前兩年熱銷佳績，今年針對小家庭，再次推出「馬上迎吉冷凍年菜」。（圖／老新台菜提供）

今年老新台菜也有年菜單品可以選擇，包含榮華御品排翅雞、呈祥筍香燒元蹄、龍飛鳳舞錦繡羹、藥膳酒香醉大蝦等多項珍饌，滿足消費者多樣化的選購需求。延續前兩年熱銷佳績，今年針對小家庭，再次推出「馬上迎吉冷凍年菜」，主廚精選七道圍爐必備佳餚，一鍵下單直送到家。此外，也特別攜手超人氣IP插畫創作者─唐葫蘆姑娘，推出2026馬年限定紅包與春聯組，只要預購外帶年菜禮盒或冷凍年菜禮盒即贈送一組。

▲ 近年精緻小禮成為年節趨勢 ，LA ONE推出「富桂費南雪禮盒」、「百香乳酪鳳梨酥禮盒」。（圖／LA ONE提供）

天才餐飲集團LA ONE「金蒜濃雞湯」以「台灣人的國民湯」為靈感，結合星級廚藝團隊技法，將蒜頭雞的家常溫度，化作更純淨、更細膩的滋味。此款新品以履歷認證的全雞為基底，搭配金蒜、菜脯與枸杞、紅棗、當歸等傳統養身食材，以恰到好處的小火慢煨，使湯色清亮、香氣醇厚，呈現出層次分明的台式風味。主廚以生鮮真空包低溫凍存，覆熱即可享用，適合 4-6 人份的小家庭共享。除此之外，LA ONE 還推出主廚私房年菜，包括「八寶佛跳牆」、「好功夫筍香封肉」、「醬香紅燒獅子頭」等。

近年精緻小禮成為年節趨勢，消費者偏好份量適中、材料透明、味道純粹的商品，LA ONE 表示，費南雪以其訴求天然奶油香與細緻口感，深受不同年齡層喜愛；鳳梨酥則是大家熟悉的小點。LA ONE「富桂費南雪禮盒」共9入，含桂圓、鳳梨與鹽之花三種口味；還有「百香乳酪鳳梨酥8入禮盒」。透過法式技藝重新詮釋台灣味食材，帶給台灣人截然不同的食感體驗，也希望傳遞「馬上旺（旺來）、富貴來（桂圓）」的新春祝福。

