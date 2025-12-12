老新台菜驚傳訂位詐騙 女慘被「這網站」坑服務費！業者回應了

生活中心／李紹宏報導

高雄知名必比登餐廳「老新台菜」驚傳遭不明方式被日本訂位平台「AutoReserve」上架預訂，導致民眾受騙，預付80元服務費後，才發現根本被詐騙。對此，老新台菜緊急回應，強調沒有跟該平台合作，呼籲民眾勿上當！

老新台菜強調。沒有跟訂位平台AutoReserve合作，請民眾勿受騙。（圖／翻攝自老新台菜臉書）

根據《東森新聞》報導，有民眾使用 AutoReserve 預訂「老新台菜」並完成刷卡付費，即便平台已發送訂位確認信，但最終仍未能成功訂位，款項也形同被扣留。對此，「老新台菜」方面則感到莫名其妙且困擾，因為他們持續接到聲稱透過該平台訂位的顧客詢問，然而餐廳系統中卻完全沒有相關紀錄。

對此，老新台菜緊急發出聲明，澄清「老新台菜並未與Auto Reserve合作，請勿前往來路不明的非官方網站訂位，以免個資外洩或信用卡遭盜刷」。

事實上，來自日本的訂位平台「AutoReserve」早就有不少爭議，繼日本多間名店抗議被擅自上架後，台灣的知名連鎖牛排「貴族世家」也受到波及。

日本訂位平台「AutoReserve」爭議不少。（圖／翻攝自AutoReserv官網）

因此，面對愈來愈多由第三方代訂平台引發的消費糾紛，餐飲業者與消費者保護專家提醒民眾，訂位時務必確認是否透過餐廳官方網站、官方社群平台（如官方粉絲專頁），或使用台灣常見且合法的訂位系統（如 Inline、OpenTable 等）。專家也強調，應避開來源不明、要求高額預付，又缺乏在地中文客服的境外AI代訂App，才能確保訂位資訊正確無誤，保障自身權益，避免金錢損失與不必要的糾紛。

