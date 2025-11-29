老是感覺很累、睡不好、易怒？ 醫揭罹「這疾病」背後真相！
面對高壓與高資訊的生活環境，許多人會出現俗稱的腦神經衰弱，白天容易疲倦、注意力不集中、頭暈腦脹，夜晚卻難以入睡或半夜頻繁醒來，情緒也就更容易焦躁或低落。其實腦神經衰弱並非單一疾病，而是身心失衡的綜合表現，壓力處在不穩定的狀態會讓大腦長期的處於過度喚醒，情緒更難調節；反過來，焦慮與煩躁又會干擾睡眠與休息品質，形成惡性循環。
成大醫院精神部主治醫師 張維紘表示生理機制方面，長期壓力會影響自主神經的平衡與荷爾蒙的調節，降低身體的放鬆能力，進而出現心悸、胸悶、腸胃不適與頭頸肌肉緊繃。同時，大腦負責思考與情緒的區域也較難踩剎車，讓我們對壓力更加敏感。
東元綜合醫院精神科主任 楊錚宜進一步指出情緒和身體其實有很大的關聯性，特別是和我們的心血管的健康，那我們在看診的時候呢 經常會有民眾來初診的時候，就是說 我常常覺得我很容易發脾氣，很不耐煩，是不是得了躁鬱症？但事實上呢，這樣子的情緒呢 大部分都不是躁鬱症哦。
現代人由於生活壓力大，工作緊張的關係，常常會感覺身心疲憊精神狀況差，甚至注意力渙散，以及情緒焦慮緊張的問題。
高雄秀傳醫院中醫主治醫師 張維麟表示以中醫的角度來看呢，這些都與肝脾胃這三者有相關，例如說我們常說的肝氣鬱滯，那它的臨床表現呢就是胸悶情緒易怒，晚上睡不好，那肝氣鬱滯嚴重的話呢，會影響到我們的脾胃。
元亨診所院長/家醫科主治醫師 王用亨認為身體很多地方還是接受到所謂的交感神經跟副交感神經在控制，那有時候這個神經會受到一些外來的因素，包括睡眠的狀況、工作的壓力，或者甚至睡前有沒有多看太多手機，或者是遇到一些煩人的事情，或甚至經期不順，或者是跟男朋友吵架，或者是工作上被老闆罵，都有可能造成這種額外的壓力。
彰化秀傳醫院神經內科主治醫師黃文謙表示，自己的生活上面有沒有一些過多的壓力，包含說工作上面壓力會不會過大了，有沒有適當的休息有沒有失眠的狀況等等，所以除了疾病以外呢？我們要看看生活上面壓力睡眠還有情緒上面，是不是有得到好好的釋放。
腦神經衰弱並不是一個正式的醫學診斷，而是一組由長期壓力、睡眠不足、以及情緒調控困難所引起的複合性診斷。患者可能會有持續性的疲倦、注意力不集中、記憶力下降，或是伴隨頭痛、心悸以及腸胃不適等身體症狀，在臨床上發現腦神經衰弱的症狀，可能會跟一些身心疾病有關係，例如焦慮 憂鬱 睡眠不足或者是跟壓力相關的適應障礙症。
高雄市立小港醫院精神科主治醫師 廖揮原表示常見的誘發因素則包括過度工作、多工壓力、睡眠剝奪、情緒壓抑，或者是常常覺得自己不能鬆懈的心理狀態有關係，如果不能透過及時的調整，大腦的神經系統，可能會因為長期處在過度活化的狀態，而導致神經傳導物質失衡。除此之外，腦神經衰弱也會影響多個身體系統。
元亨診所院長/家醫科主治醫師 王用亨指出醫學上並沒有正式的這個診斷叫做腦神經衰弱。不過它通常代表的是以下幾種症狀，包括頭暈、可能胃口不好，或是心悸、呼吸不順、情緒不穩定、容易生氣，或是情緒低落，比較沒有活力。
醫師提醒腦神經衰弱與情緒困擾，並非個人意志薄弱，而是在身心長期壓力下的反應，多數人能在數週至數月內看到情緒穩定，及相關指標的變化。若持續未改善，仍然需要尋求專業的醫療協助，讓自己過得更好。
更多 TVBS 報導
每天喝綠茶可改善憂鬱、焦慮情緒 醫：手搖綠茶也可以
失眠.心悸.頭暈找不到原因？醫師：出現「這狀況」 你的身體在求救！
五十肩治不好？醫曝真相「全身都在發炎」：不只肩膀有問題
口乾不是因為火氣大！恐為3疾病警訊 醫教4方法改善：別只喝水
其他人也在看
香港宏福苑大火／周潤發亮相MAMA！中英粵三聲道邀全場起立默哀 說到哽咽了
韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」今（28日）晚在香港啟德主場館揭曉第2天的獎項，原本盛傳不出席的周潤發，驚喜現身頒發今晚最大獎，不過在頒獎前他用中英粵語引領全場觀眾起立默哀，在說英文時更一度哽咽停頓，向香港大火的罹難者致意。鏡報 ・ 15 小時前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 1 天前
尿尿順了卻「高潮沒半滴精液」 攝護腺肥大最嚇人副作用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 排尿是順暢了，怎麼變「空包彈」高潮時沒有精液射出！55歲的陳先生就一度遇到這樣的狀況，長期有解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等問題的他，診斷是攝護腺肥大，且體積約50cc（正常為20cc，約一個核桃大小），就醫拿了藥，雖然排尿順暢了許多，卻出現逆行性射精和鼻塞等副作用，調整藥物後仍未能改善，最終決定接受攝護腺拉開手...匯流新聞網 ・ 1 天前
十多天未排便！醫師驚覺老翁「不是便祕」急開刀 滿肚糞便驚見「屎從嘴巴噴出來」
綜合陸媒報導，這起事件發生在廣東深圳。當事人胡先生因為長期有便祕毛病，因此在此次出現便祕跡象當下，並沒有嚴肅看待。然而，這場便祕竟然一連持續了十多天，由於糞便不斷堆積，腹部脹大的難受，家人才急忙將他送醫。廣州中醫藥大學深圳醫院肛腸科副主任醫師于林沖則透露...CTWANT ・ 1 天前
腳潰瘍遲遲未好！電子業女主管罹糖尿病傷口竟「半個棒球大」險截肢
罹患糖尿病竟險截肢。59歲的電子業女主管陳女士的糖尿病控制不佳，導致足跟潰瘍難改善，傷口一度有「半個棒球大」且深可見骨，曾被醫師建議膝下截肢，讓她焦慮萬分，後來到亞東醫院治療，經「血循再灌流」手術合併脂肪幹細胞治療，再加入PRP（自體血小板生長因子）輔助，成功保住足部、避免截肢危機，並重拾自力行走能力。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
食道癌為什麼發現的時候都已是末期？醫師盤點6大早期症狀：只要一出現，千萬快就醫！
食道癌好發於50-70歲的中老年人，男性比較容易得到食道癌，從2014年的癌症公報來看，食道癌發生率的排名於男性癌症為第6位，而在女性癌症則跑到了第26位；食道癌死亡率排名於男性癌症為第5位，女性癌症是排到第21位。男女差距挺大的。所以，各位男性，請注意了！食道癌是個你務必要認識的癌症。幸福熟齡 ・ 1 天前
81歲歸亞蕾揭「不用看護的祕密」 醫示警：仍缺蛋白質、好油
81歲金獎影后歸亞蕾近日返台拍戲時，被傳出「徵求有護理背景助理、月薪5萬5」的消息，引發網友批評薪資過低。對此，歸亞蕾親自出面澄清，強調自己身體健康，根本不需要具備護理背景的助理，並大方分享個人養生祕訣。中天新聞網 ・ 1 天前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
喉炎男童打針後心臟驟停6次亡！一查竟是心肌梗塞藥劑
喉炎男童打針後心臟驟停6次亡！一查竟是心肌梗塞藥劑EBC東森新聞 ・ 1 天前
不只致癌！狂吃炸雞排害中風、心梗 營養師揭「別加1配料」：吸油炸彈
不少人愛吃炸雞排，既解饞又紓壓，但攝取過多油脂恐影響健康。營養師高敏敏提到，炸雞排是高油、高鈉、高熱量三大炸彈，長期吃下來，會造成血管硬化、提高致癌風險、囤積脂肪、加重腎臟負擔、增加心血管疾病風險，另外，也不建議加九層塔，容易吸油，搭配在一起吃，會攝取太多油脂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 3 天前
43歲女頭暈確診腎臟病末期！「睡覺同時洗腎」成功找回生活節奏
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】43歲黃女士3個月前因「天旋地轉」嚴重頭暈，送至衛福部彰化醫院急診，遭診斷為末期腎臟病，必須馬上住進加護病房洗腎。在病危之際，她一度選擇傳統的血液透析方式洗腎。後來在病情穩定後，她因無法每週頻繁往返醫院洗腎，與醫師討論血液透析與腹膜透析的特性後，改採腹膜透析（Peritoneal Dialysis, PD）方式，利用晚上睡覺時間，在家完成治療，讓洗腎融入生活，成功兼顧生活彈性與健康。 「血透vs.腹透」洗腎怎麼選？醫：關鍵在「醫病共享決策」 負責收治病例的彰化醫院副院長陳殷正表示，一般的洗腎患者多透過血液透析，也就是每週到醫院3次，使用機器交換毒素和水分，另一種洗腎方式是採腹膜透析，主要是自行在家，操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，交換毒素和水分後，再將藥水引流出來。 因大部分患者怕自行操作腹膜透析過程有疏失，陳殷正副院長指出，多數患者還是會選擇到院進行血液透析。不過，他提到，腹膜透析因為可自行決定洗腎時間，如果可以透過「醫病共享決策」，讓洗腎者與醫師一起參與治療過程的討論與決策，是可行的治療方式。 從血液透析轉夜間腹膜透析 找回工作與生活彈性 彰化醫院腎臟健康醫療網 ・ 23 小時前
41歲瘦護理師無三高竟中風！睡眠不足、壓力成隱形推手
現代人工作繁忙，生活壓力大，中風不再是中老年人的專利。一名41歲護理師身材纖細、無三高，卻因頭痛一個月就醫，診斷為腦中風，長期勞累和睡眠不足是主因。中天新聞網 ・ 3 小時前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
凌晨3至6點最危險！睡夢中猝死多與「心律不整」有關
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式，然而，這個死亡方式背後往往潛藏著可預防的心臟危機。中天新聞網 ・ 1 天前
21萬筆瘦瘦針測試結果出爐！ 護腦戒癮「胰臟炎風險增2倍」
瘦瘦針除了廣為人知的減重效果外，最新研究發現可能還具有護腦及降低成癮等多重健康益處，但醫師提醒民眾需注意胰臟炎等副作用風險。根據復健科醫師王思恒在社群平台分享，今年發表於頂尖醫學期刊的研究顯示，瘦瘦針對護腦、降低成癮與情緒穩定均有正面效果，然而研究同時觀察到急性胰臟炎風險上升超過2倍，使用者應提高警覺。中天新聞網 ・ 1 天前
這水果超威！抗發炎、護心臟、護腸道：吃了2小時後見效
蔓越莓常與「泌尿道健康」劃上等號，營養師薛曉晶表示，近年研究顯示，它也能抗發炎、保護心血管健康及腸道菌相平衡上。她並表示，近年來的科學研究證實，真正有助益的是「天然蔓越莓全果、純蔓越莓汁，或經過標準化的全果粉」，而非市售添加香料、果糖的蔓越莓飲品。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
它是功能性食物！降血糖、血壓、血脂、護腸道：趕快吃起來
火龍果給人「高纖、低熱量」的印象，但營養師薛曉晶表示，研究已證實，紅肉火龍果的健康效益驚人！從血糖、血脂、慢性發炎，到心血管健康與腸道菌相平衡。紅色火龍果富含膳食纖維、鎂、磷、鐵等礦物質含量，都勝於白肉品種，且因富含多酚、類黃酮及甜菜紅素等植化素，都是超強抗氧化劑。她建議，民眾今天就開始食用！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
苦等四個月！ 高雄3歲童等不到骨髓移植病床病逝
高雄市一名3歲男童，小恩碩，去年12月罹患嚴重再生不良性貧血，需要進行骨髓移植，千辛萬苦媒合到捐贈者，沒想到病床得等上七個月，一直到2月才得知4月份，林口長庚醫院有病床，家長以為能夠早日進行手術，但小...華視 ・ 1 天前