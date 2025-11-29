老是感覺很累、睡不好、易怒？ 醫揭罹「這疾病」背後真相！

常疲倦睡不好易暴怒? 醫師:恐腦神經衰弱警訊 (圖/TVBS)

面對高壓與高資訊的生活環境，許多人會出現俗稱的腦神經衰弱，白天容易疲倦、注意力不集中、頭暈腦脹，夜晚卻難以入睡或半夜頻繁醒來，情緒也就更容易焦躁或低落。其實腦神經衰弱並非單一疾病，而是身心失衡的綜合表現，壓力處在不穩定的狀態會讓大腦長期的處於過度喚醒，情緒更難調節；反過來，焦慮與煩躁又會干擾睡眠與休息品質，形成惡性循環。

成大醫院精神部主治醫師 張維紘表示生理機制方面，長期壓力會影響自主神經的平衡與荷爾蒙的調節，降低身體的放鬆能力，進而出現心悸、胸悶、腸胃不適與頭頸肌肉緊繃。同時，大腦負責思考與情緒的區域也較難踩剎車，讓我們對壓力更加敏感。

東元綜合醫院精神科主任 楊錚宜進一步指出情緒和身體其實有很大的關聯性，特別是和我們的心血管的健康，那我們在看診的時候呢 經常會有民眾來初診的時候，就是說 我常常覺得我很容易發脾氣，很不耐煩，是不是得了躁鬱症？但事實上呢，這樣子的情緒呢 大部分都不是躁鬱症哦。

現代人由於生活壓力大，工作緊張的關係，常常會感覺身心疲憊精神狀況差，甚至注意力渙散，以及情緒焦慮緊張的問題。

高雄秀傳醫院中醫主治醫師 張維麟表示以中醫的角度來看呢，這些都與肝脾胃這三者有相關，例如說我們常說的肝氣鬱滯，那它的臨床表現呢就是胸悶情緒易怒，晚上睡不好，那肝氣鬱滯嚴重的話呢，會影響到我們的脾胃。

元亨診所院長/家醫科主治醫師 王用亨認為身體很多地方還是接受到所謂的交感神經跟副交感神經在控制，那有時候這個神經會受到一些外來的因素，包括睡眠的狀況、工作的壓力，或者甚至睡前有沒有多看太多手機，或者是遇到一些煩人的事情，或甚至經期不順，或者是跟男朋友吵架，或者是工作上被老闆罵，都有可能造成這種額外的壓力。

彰化秀傳醫院神經內科主治醫師黃文謙表示，自己的生活上面有沒有一些過多的壓力，包含說工作上面壓力會不會過大了，有沒有適當的休息有沒有失眠的狀況等等，所以除了疾病以外呢？我們要看看生活上面壓力睡眠還有情緒上面，是不是有得到好好的釋放。

腦神經衰弱並不是一個正式的醫學診斷，而是一組由長期壓力、睡眠不足、以及情緒調控困難所引起的複合性診斷。患者可能會有持續性的疲倦、注意力不集中、記憶力下降，或是伴隨頭痛、心悸以及腸胃不適等身體症狀，在臨床上發現腦神經衰弱的症狀，可能會跟一些身心疾病有關係，例如焦慮 憂鬱 睡眠不足或者是跟壓力相關的適應障礙症。

高雄市立小港醫院精神科主治醫師 廖揮原表示常見的誘發因素則包括過度工作、多工壓力、睡眠剝奪、情緒壓抑，或者是常常覺得自己不能鬆懈的心理狀態有關係，如果不能透過及時的調整，大腦的神經系統，可能會因為長期處在過度活化的狀態，而導致神經傳導物質失衡。除此之外，腦神經衰弱也會影響多個身體系統。

元亨診所院長/家醫科主治醫師 王用亨指出醫學上並沒有正式的這個診斷叫做腦神經衰弱。不過它通常代表的是以下幾種症狀，包括頭暈、可能胃口不好，或是心悸、呼吸不順、情緒不穩定、容易生氣，或是情緒低落，比較沒有活力。

醫師提醒腦神經衰弱與情緒困擾，並非個人意志薄弱，而是在身心長期壓力下的反應，多數人能在數週至數月內看到情緒穩定，及相關指標的變化。若持續未改善，仍然需要尋求專業的醫療協助，讓自己過得更好。

