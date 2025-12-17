老是疲勞、頭暈不是累？小心維生素B12缺乏的隱性警訊

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

不少人長期感到疲勞、精神不濟，卻始終找不到原因，小心，這可能與「維生素B12缺乏症」有關。由於初期症狀多半不明顯，容易被誤認為是壓力大、年紀增長或其他慢性疾病，因此，維生素B12缺乏症也被形容為一種「隱匿的流行病」。

疲勞、神經異常是常見警訊

根據< medicaldaily>的報導，維生素B12是人體不可或缺的營養素，參與紅血球生成、神經傳導及DNA合成。當體內維生素B12濃度不足時，會影響氧氣輸送與神經功能，進而引發多種不適症狀。

臨床上，最常見的表現為持續性疲勞，即使充分休息仍無法改善；此外，手腳麻木、刺痛感、記憶力下降、注意力不集中，以及情緒起伏、憂鬱或焦慮等情況，也可能與維生素B12不足有關。

皮膚蒼白、頭暈也可能是缺乏徵兆

維生素B12缺乏會影響紅血球生成，導致貧血，患者可能出現皮膚蒼白、略微發黃、呼吸急促等現象。部分患者還會感到頭暈、眩暈，甚至出現平衡感變差的情況，增加跌倒風險。

若同時伴隨心悸、容易喘，卻找不到明確原因時，也應將維生素B12缺乏列入評估。

除了疲勞與頭暈，長期維生素B12不足也可能引發慢性頭痛。當大腦供氧不足，容易導致持續性或反覆性頭痛，嚴重時甚至可能出現視力模糊、複視等神經症狀。

哪些人是高風險族群？

老年人、素食者、胃腸道吸收功能不良者，以及長期服用制酸劑或特定藥物的人，都是維生素B12缺乏的高風險族群。早期症狀雖然輕微，但若長期未治療，恐導致不可逆的神經系統損傷。

若長期出現疲勞、麻木、頭暈、頭痛，並伴隨舌頭疼痛、發炎或變得光滑，或有食慾不振、腸胃不適等情況，應及早就醫抽血檢查維生素B12濃度。

專家強調，維生素B12缺乏症只要及早診斷並適當補充，多數症狀可獲得改善，關鍵在於提高警覺、不要輕忽身體發出的警訊。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

