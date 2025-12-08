老是睡不好、睡不著！醫師建議 6 方法就能好眠，睡前儀式感是關鍵
人的一生中，有將近 20 年的時間在睡覺，幾乎佔整個人生的 1/4 至 1/3 的時間。對於睡眠，仍未了解透徹，只知腦部各個部位與各種神經傳導物質參與睡眠的不同階段，這些階段同時影響著休息與修復、學習與記憶。
根據台灣睡眠醫學學會調查，全台有 1/10 人口受慢性失眠症所苦。聯安診所家醫科陳采汎醫師表示，影響睡眠的因素相當多，例如，工作壓力、家庭責任，甚至是疾病，都可能造成睡眠品質不佳。
長期的睡眠不足或睡眠品質不佳，不僅會增加心血管疾病的風險，如高血壓、糖尿病等，也可能導致肥胖、憂鬱、認知功能下降與免疫力下降，對身體造成或多或少的傷害。
但是，擁有好的睡眠品質並不容易！陳采汎指出，我們或許無法全面掌控及改變干擾睡眠的因素，但絕對可以主動建立起良好的睡眠習慣，支持每一個人往更好的睡眠品質邁進。
規律足夠的睡眠，成人至少睡 7 小時
陳采汎指出，成年人每日至少需要 7 小時睡眠，因此，必需在起床時間前的 7 個半至 8 小時就寢，才有辦法予以自己充足的睡眠時間。唯有規劃規律的就寢與起床的時間，能強化我們體內的清醒睡眠循環。
營造好眠的環境，睡前儀式感不可少
她建議，可安裝遮光效果好的窗簾，戴上耳塞、打開風扇、將手機調成靜音等等，為自己營造涼爽、安靜、黑暗的外在睡眠環境，有助於增加深層睡眠時間，提升睡眠品質。
除了生理上的舒適感，心理狀態的平和也相當重要。透過泡澡、伸展、熱敷、寫日記等練習，讓身心可全然地放鬆與平靜。可以設定鬧鐘，保留睡眠前 1 個小時進行讓身心平衡的睡前儀式。
注意飲食選擇與時間，不碰咖啡酒精
越靠近睡眠時間，越需要避開消化困難或份量太大的飲食；也建議避免攝取會干擾睡眠的尼古丁（抽菸）與咖啡因（咖啡或其他含咖啡因的飲品與補充品）。酒精雖能讓人入睡，卻會干擾後續睡眠品質，不建議飲用。
限制白天睡眠時間，1 小時以內剛好
陳采汎提醒，白天睡眠時間應不超過 1 小時，理想的午休小憩，建議安排介於 20〜30 分之間，若是太長的時間，會干擾晚上入睡與睡眠品質。
規律的運動習慣，強化清醒睡眠循環
規律的運動有助於強化體內的清醒睡眠循環，並改善深層睡眠。陳采汎呼籲，但要避免在睡前進行過於激烈的運動，會破壞睡前所需要的平靜與放鬆，影響入眠。
學會管理壓力，放鬆身心就能助好眠
主動管理壓力，在睡前讓擔心與憂慮安頓下來，有助於維持好眠的發生。冥想有助於舒緩焦慮，是可以主動練習並有助於睡眠的放鬆技巧。
陳采汎提醒，無論是練習新的放鬆技巧、學習新的運動計畫，或更改生活行程的時間安排、規劃睡眠環境，改善睡眠品質亦需要數周至數月才能感受到助益，因此，別忘了安頓急躁與受挫的自己，保持耐心堅持下去。
諮詢專家：聯安診所家醫科 陳采汎醫師
文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚
其他人也在看
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 4 天前 ・ 18
甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽
藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 33
藍莓抗發炎、護腸道！醫師教你正確清洗保留營養又去農藥
藍莓小小一顆，卻含有豐富花青素、膳食纖維與維生素，是抗氧化、抗發炎、護腸道的超級水果。不過市售藍莓可能有少量農藥或化學殘留，營養功能醫學醫師劉博仁教你用正確方法清洗，不但能去掉化學殘留又保留果實口感。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 1
30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表
不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐就鈉含量超標。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
胎兒「子宮內消失」找不到！醫見「寄生在媽媽肝臟」急瘋：致死率高90倍
國際中心／綜合報導懷孕期間最擔心發生意外，近期中國陝西省西安市傳出一名40歲女子，由於月經晚了50天沒來，就醫檢查一抽血結果顯示自己「懷孕了」，但照超音波卻沒看到一點點懷孕跡象，擴大範圍檢查才在「肝臟」找到胚囊，經診斷發現，該女遇到危險度極高又罕見的子宮外孕「肝臟」腹腔妊娠情況。民視 ・ 1 天前 ・ 2
每天吃雞胸肉＋花椰菜 女網紅腹痛就醫 胰臟全壞死
愛美瘦身應該循序漸進，減肥太激烈小心對身體造成傷害，大陸一名25歲女網紅追求快速減肥，最近半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，前幾天突然肚子劇痛緊急送醫，醫師檢查竟是急性胰臟炎，胰臟已大面積壞死，差點喪命。醫師警告，減重不是吃越少越好，用錯方法得不償失。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
腎臟壞掉就是吃太鹹？醫揭最可怕因素 外食7大類超NG
劉博仁醫師日前在臉書粉絲專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，他的一名患者三年前腎功能就已下降，他曾花大量時間叮嚀要多喝水、少吃加工品、外食避免高鈉、高磷、高鉀食物，並戒掉手搖飲。然而患者因工作繁忙，飲食習慣完全沒改善，直到上個星期再度回診時，病情已惡...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 16 小時前 ・ 1
醫大推「3護腎黑色食物」 黑豆和黑芝麻竟是營養炸彈
洪永祥指出，民眾若出現如早晨臉部浮腫、腰酸背痛、夜尿頻繁、四肢抽筋或掉髮增多等症狀，應警覺可能與腎功能退化有關。傳統中醫認為黑色對應五行中的「水」，與腎臟相符，因此主張攝取黑色食物可補腎。洪永祥強調，黑豆和黑芝麻雖被視為補腎聖品，實則為高磷、高鉀的「營養...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 發起對話
隔夜西瓜有毒？4種食物絕對不能隔夜吃！涼拌小黃瓜、溏心蛋都上榜
隔夜食物到底安不安全？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，許多人擔憂「隔夜」食物和飲水的安全性，常受網路謠言影響而過度恐慌。事實上，大多數隔夜食物只要妥善保存，仍可安全食用，但有4種食物隔夜後風險顯著增加，需健康2.0 ・ 16 小時前 ・ 19
懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」 醫：致死率90倍
近日，中國陝西省西安市一名40歲的女子，因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕，但醫生透過超音波進一步檢查，卻未在子宮及輸卵管周圍找到孕囊，持續追查後竟發現，孕囊出現在該女子的肝臟表面。對此，專家說明，這屬於極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型，危險性極高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
睡一覺就走了！醫揭「4猝死徵兆」：睡醒頭痛要小心
低溫來襲恐造成猝死，醫師黃軒6日在臉書發布貼文指出，早上太冷有醫護人員凌晨在家睡夢中猝死，黃軒表示，俗稱的「睡眠猝死」不是都市傳說，也不是命太薄，這是一連串身體微弱幾乎察覺不到的警訊，累積到臨界點後，在夜裡悄悄關掉開關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
喝1類飲料肚子恐變大！醫揭自己也受害 陷 「正常體重肥胖」
近日能量飲料走進校園，部分學生為了維持精神，提升上課專注力開始飲用，引發網路熱議。對此，醫師姜冠宇建議，別說小孩，成人也最好不要喝，不但會讓肚子變大，甚至會影響睡眠品質，並稱他以前擔任住院醫師時也喝能量飲，看到自己的肚子超挫折。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
「這1鍋底」以為清淡，竟比奶鍋更肥！ 營養師揭「驚人真相」：藏油、藏糖、還先爆炒
雖然說台灣人吃鍋不分季節，但冬天吃鍋特別療癒！尤其很多愛喝湯的人，最喜歡那種滑順濃郁的湯頭，一不小心就喝了好幾碗，但可要注意了，火鍋湯底可是隱藏版的熱量地雷，一碗下肚，不只熱量飆高，連油脂、鈉含量都爆表。 有些鍋底看起來清淡 卻暗藏高油高鹽陷阱 ▲紅燈區（高油高鹽，盡量不選）這些湯底油脂與鈉含量高，熬煮越久越濃稠，熱量加乘不知不覺就破表•麻辣鍋 810 kcal•起司牛奶鍋 305 kcal•酸菜白肉鍋 375 kcal•番茄鍋 415 kcal•叻沙鍋 412 kcal•沙茶鍋 285 kcal ▲黃燈區（中等熱量，偶爾吃就好）想吃有味道又不太負擔，可以偶爾選，但還是建議控制湯量，才不會攝取過多鈉•牛奶鍋 210 kcal•南瓜鍋 165 kcal•藥膳鍋 170 kcal•石頭鍋 160 kcal•泡菜鍋 160 kcal ▲綠燈區（負擔較低，優先選）這類湯底較清爽且負擔低，特別推薦想控油控鹽的族群優先選擇•昆布鍋 35 kcal•菌菇鍋 80 kcal•胡椒豚骨鍋 93 kcal•酸白菜鍋 95 kcal•味噌鍋 75 kcal•白開水鍋 0 kcal 這樣吃 減少負擔 營養師高常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
越喝肚子就越大！「受害」醫師：能量飲，我是終身不再碰
最近「能量飲」的討論很夯，當然別說小孩，成人也最好不要喝。姜冠宇醫師表示，他要講的是「隱藏型肥胖」，學術上稱為「正常體重肥胖（NWO）」。意思是說BMI是正常的，但是看肚子腹圍早就超標的，也就是你越喝，肚子就越大！講三遍！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
38歲女打瘦瘦針「竟反胖2公斤」 醫：易有壓力、情緒化不適合
高雄一名女性成衣店老闆因壓力過大導致「瘦瘦針」不僅無效，反而體重增加。阮綜合醫院身心科洪櫻娟醫師指出，這名患者在施打減重針後不但出現噁心嘔吐、情緒焦躁等副作用，體重還增加了2公斤，最終確診為「壓力肥」，透過舒壓治療才成功減重。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話