老是胃痛卻找不到原因？小心是自律神經失調惹禍

你是否常常感到胃悶、胃痛，檢查結果卻顯示一切正常？許多人以為自己只是胃不好，其實問題可能出在自律神經失調。天祥醫院副院長江坤俊醫師指出，壓力大、焦慮或熬夜時，交感神經會長時間亢奮，讓胃部功能失衡，出現所謂的「壓力型胃痛」。

自律神經是我們無法直接控制的神經系統，主要分為兩種：交感神經和副交感神經。交感神經就像身體的「油門」，在面對壓力或威脅時啟動，讓心跳加快、血壓上升、血液流向肌肉以應付外在壓力。副交感神經則像「剎車」，負責放鬆、消化與休息。

當交感神經長期過度活躍，血管收縮，胃部血流減少，腸胃蠕動也會變慢或不規律，容易出現胃痛、胃悶、消化不良等症狀。

很多人壓力大時，會出現明顯的腸胃反應，例如胃脹、腹部不適，甚至有些人會因為腸胃蠕動失調而感到脹氣或便秘。這並不是因為胃本身有病，而是身體在透過腸胃告訴你「該放鬆了」。如果長期忽略壓力管理，胃痛症狀可能反覆出現，影響生活品質。

因此胃痛不一定都是胃的問題，自律神經的失衡可能才是背後真正的兇手。懂得調整生活節奏、減輕壓力，才能從根本改善壓力型胃痛，讓腸胃恢復健康。



