老是落枕？ 醫師最不建議趴睡

醫師顏韻珊說，高達8成反覆落枕者都有趴睡習慣。（記者湯朝村翻攝）

記者湯潮村∕嘉義報導

落枕、晨起脖子僵硬或轉不過頭，使得脖子疼痛，醫師指出，多半是睡姿不正確、枕頭高度不合導致，最好的睡姿是仰睡，其次側睡，最不建議趴睡，若症狀反覆、越睡越痛，可能是肌肉或小面關節發炎，甚至神經壓迫，要盡早就醫。

嘉義市嘉韻診所主治醫師顏韻珊指出，反覆落枕常見6大錯誤習慣，包括枕頭太高或太低以致頸椎前彎或後仰，造成脖子痠痛、落枕；枕頭無法托住頸窩造成肩頸僵硬、頭痛；床墊太軟造成頸椎及腰椎痠痛；床墊太硬導致翻身困難、僵硬；側睡枕頭太低造成單側肩頸痛、手麻；趴睡以致急性落枕。

顏韻珊說，適合的枕頭高度能讓頸部落在自然、放鬆、不出力的位置，例如仰睡，枕頭下壓後高度約6至9公分、下巴略低於額頭、頸窩被完整支撐、呼吸順暢，枕頭高度以「肩寬」準，頭、頸、脊椎呈一直線。

顏韻珊還提到最能保護頸椎的睡姿，依序是「仰睡」最能穩定且平均分散壓力，其次是「側睡」，最不建議「趴睡」，落枕高風險，臨床統計中，高達8成反覆落枕者都有趴睡習慣。

顏韻珊說，若反覆落枕，例如1個月內落枕2次以上，起床時脖子痛到無法轉動，疼痛延伸到肩膀、手臂或伴隨手麻，若已換用合適枕頭仍不舒服、平躺時更痛或有明顯頭痛，曾頸椎退化、椎間盤突出、鞭甩傷病史，已影響睡眠及生活，應及早到復健科或骨科就醫檢查找出病因。