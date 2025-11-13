老曹捧沈伯洋選台北市長！沈富雄：敗事有餘

▲曹興誠日前建議賴清德，應徵召沈伯洋參選2026台北市長。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 聯電創辦人曹興誠日前語出驚人，建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召綠委沈伯洋參選2026台北市長，並強調沈的能力足以「輾壓蔣萬安」。此言一出，引發藍營強烈譏諷，前立委沈富雄則狠酸曹興誠：「成事不足，敗事有餘！」更質疑，老曹會不會又夾著尾巴就消失得不見人影？

沈富雄今（13）日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中指出，國民黨現在對綠委沈伯洋及王義川很有興趣，將他們看作是當年民進黨「立院三寶」前立委蔡啟芳、侯水盛、林重謨，直言若他們出來選「有看頭」，而且一定能把對方打得很慘，所以藍營特別喜歡。

沈富雄續指，如果蔣萬安跟其他平平淡淡、無滋無味的人選較勁，就沒有辦法打得很火熱，但是跟沈伯洋打「會火熱、又能贏」，所以這是理想的候選人；至於民進黨方面，偏獨派的意見認為，像沈伯洋、王義川這幾個候選人，「你們看不起，我們喜歡的要命」，如果是八炯或閩南狼出來，那就更喜歡。

「他們心目中，這些人出來選一定贏！」沈富雄直言，所以在這樣的情景之下，曹興誠作為推薦人就是「成事不足，敗事有餘」，直言老曹先前輸掉大罷免後就跑掉了，那如果其推薦的人選又輸掉台北市，他會不會又夾著尾巴就消失得不見人影？沈富雄酸說：「所以他講的話，聽聽就好啦！」

