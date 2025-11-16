老有所用 寶特瓶鯨魚綠色行動

為了在高雄旗津國小校慶推廣環保，慈濟高雄小港聯絡處長照據點的長輩，在年長慈濟志工的指導下，用回收寶特瓶來打造鯨魚，過程耗時又費工，先要撿拾收集，再分門別類，沖洗，晾乾，裁切，最後才能用來塑形，而透過實作，大家貢獻一己之力，發揮生命的良能。

「小港鯨魚啟航了。」

點燈耗時2個月，回收寶特瓶打造的鯨魚，大功告成，過程勞心又勞力「因為我們就是一塊一塊鋪上去，一個這樣一個那樣，或是我們用斜度的也可以，這邊全都一圈 蓋好了。」

廣告 廣告

塑膠籃拼裝，包上麻布袋，完成鯨魚骨架，接著鋪上裁切好的寶特瓶塑形「吼 很難做吧，真的很難 這邊用大條的。」

慈濟志工 羅秀環：「接成鯨魚的形狀是最困難的，如果說要服貼寶特瓶，裝上去的話，它才會漂亮光滑，如果鼓鼓的，它寶特瓶沒有那麼好塑形，所以在抓雛形，鯨魚身體的時候是最困難的。」

每次施做，近10個人，在工作台上，使出渾身解數「把它推進去，黏在一起嗎，來 你再穿看看，這個頂住了 ，那是要用這個嗎 對啊。」

拼拼湊湊，還要盯著邊邊角角，歪了 ，斜了，這隻鯨魚就不成樣子慈濟志工 羅秀環：「要很細心，而且要很多人幫忙，可能做一個綁緊的動作，可能要四五隻手這樣一起，還要站起來看一下整個外觀，有沒有勻稱。」

慈濟志工 羅麗娟：「原來做一隻鯨魚不是這麼簡單，要大家合和互協才能做得好。」

剪寶特瓶而先前的裁切，收集，清洗到晾曬，靠七八十歲的長輩協助，經常從早做到晚「剪這個要一個角度，角度成一個波浪形，大姊妳剪到貼貼布，因為昨天也做了一天，貼貼布還要做，沒關係啦，我眼睛還可以 還可以喔，你看比我還厲害 我還要戴眼鏡 。」

長輩 王秀松：「還有腦筋也在運動，手也在運動 很好啊。」

慈濟志工 蔡秀雲：「我們在那邊說 喔 真的不簡單，大家都做得腰痠背痛。」

慈濟志工 周秀琴：「讓他們方便去做一個宣導的，藉物說法的概念，其實最重要的是，啟發每個人的悲心。」

打造鯨魚宣揚環保和海洋保育，慈濟志工和長照據點長輩，從做中學，貢獻所長。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

