老朋友回歸！睽違兩週「溫體豬」開賣 婆媽搶購

長達15天禁宰令解除，婆婆媽媽一早就到豬肉攤搶購。（圖／東森新聞）





長達15天禁宰令總算解除！市場睽違兩週又買的到溫體豬了，不少婆媽一早就到豬肉攤搶購，有些部位不到9點就賣光。至於價格，沒有如豬農擔心的「大崩盤」，7號毛豬拍賣價，平均每公斤漲了4塊，零售價格跟著反應，部分攤商每斤豬肉漲了5－10塊。

厚實Q彈蹄膀，再點肥嫩東坡肉、三層肉，這些豬肉熟食，婆媽們是不是已經好久沒有親自下廚料理，15天禁宰令解除，總算能夠買到。

睽違兩個禮拜，市場總算買的到溫體豬了，所以開賣這一天，南門市場一早地下一樓生鮮區的買氣，反而比一樓熟食區還要旺。

手起刀落，老闆剁肉的手，一早沒停過，不少婆媽，看到豬肉彷彿看到許久不見老朋友。

顧客：「好興奮，買了你看，排骨、里肌肉、絞肉、還有邊肉，價格喔，還沒有問要問老闆，先買了再說，因為人很多啊。」

沒有預期中的豬肉價格大崩盤相較於封關前，全台毛豬拍賣價每公斤小漲4塊，也反映在部分攤商零售價，每斤漲5－10元，但顧客沒在管，因為手速再慢一點，就有部位已經買不到。

顧客：「好想念他（豬肉攤）們，這幾天過的很辛苦，邊肉很早就缺貨了，就只好買豬排啊軟骨，燉湯這樣子，我早知道8點半就來了。」

梅花豬每斤價格落在250上下，三層肉210－240，小里肌190－230，飼料調控下，雖然多養了兩周，但肉質也沒特別肥，肉質不同最貴也有到每斤300。

南門市場豬肉攤：「成本漲沒關係，做生意要緊，有客人來就好。」

東門市場豬肉攤：「（梅花）本來就一斤330，因為我們的修的很乾淨，（成本漲）價格當然會反應啊，我們比較賺不到錢啊。」

多數攤商，目前選擇先自行吸收成本，再來到東門市場，檯面上早早就被掃掉大半，溫體豬回歸市場，看婆媽們笑容，就知道，豬肉對於多數家常料理，有多重要。

