「老朋友」接連出事! 中國石油進口受重挫少近18% 對委高鐵也收不回本錢

與此同時，中國高鐵在委內瑞拉的承建項目陷入停擺，中國對委內瑞拉提供的高額貸款也可能無法收回。 圖：翻攝自 @Jam79922967 X 帳號

[Newtalk新聞] 伊朗、委內瑞拉等「中國人民的老朋友」近期接連遭遇變故，中國試圖透過上述國家採購廉價石油的計畫也因此受阻，中伊、中委關係的未來發展方向也成為各地網友的關注焦點。除了石油採購計畫遭受衝擊外，中國對委內瑞拉提供的高額貸款也可能面臨無法收回的窘境，針對該國進行的基礎建設也陸續陷入停擺。

X 推主「李老師不是你老師」指出，中國是當今世界上最大的原油進口國，同時也是伊朗、委內瑞拉與俄羅斯原油的最大買家，高度依賴上述國家的能源出口。「李老師不是你老師」引用分析公司 Kpler 的報告表示，在 2025 年一年內，伊朗出口的原油中有超過 80% 被運往中國，平均每天約有 138 萬桶伊朗原油抵達中國，佔中國海運原油進口總量的 13.4% 。

伊朗運往中國的石油會經過荷姆茲海峽。圖為開往中國的俄羅斯油輪曾被胡塞武裝導彈命中。(示意圖) 圖：翻攝自兵器展望

另外，《路透社》也發布報導稱，與伊朗相比，中國進口的委內瑞拉原油數量較少，每日約 47 萬桶，僅佔中國海運原油進口總量的 4.5% 。但與此同時，中國的部分國有企業卻掌握了數量龐大的委內瑞拉油田權益，由中石化與中石油兩間公司掌握的委內瑞拉石油「應得儲量」更達到驚人的 28 億桶與 16 億桶。另一方面，中國國企也在最近 10 年內，持續向委內瑞拉的石油產業進行投資，預估累積投資金額超過 21 億美元(折合新台幣約 663.71 億元)。

「李老師不是你老師」表示，中國採購的伊朗、委內瑞拉石油最終可能被運送至以山東省為主的中小型「地煉」(俗稱茶壺煉油廠)煉製。「李老師不是你老師」以伊朗輕質原油 ( Iranian Light ) 為例，稱該款原油自去年 12 月起，每桶比倫敦布倫特原油便宜 8 至 10 美元 ( 折合新台幣約 252.84 至 316.05 元 )，推測該價差很可能構成了中國地煉的營利基礎。

川普要控制委內瑞拉的原油來對抗古巴、俄羅斯與中國。 圖：翻攝自 @LPX2019 X 帳號

「李老師不是你老師」進一步指出，由於美國針對伊朗原油以及進口伊朗原油的企業實施制裁，中國在最近幾年持續透過「轉口貿易」的方式「洗產地」，將部分伊朗原油標註為馬來西亞、印度尼西亞生產。與此同時，中國也自 2022 年 7 月起，不再進行任何與伊朗原油進口有關的官方統計，試圖切割與伊朗原油間的關係。

另外，X 推主「Petrichor」也透露稱，在委內瑞拉總統馬杜洛被抓捕至美國後，中國向委內瑞拉提供的貸款將可能無法如期收回，承諾建設的高鐵設施也可能因此陷入停擺。「Petrichor」表示，中國高鐵在委內瑞拉遭遇的挫敗，是繼沙烏地阿拉伯與墨西哥後又一次的失利，投向該國的巨額資金也可能因此「打水漂」。

「Petrichor」強調，截至目前為止，委內瑞拉仍有價值約 230 億美元 ( 折合新台幣約 7269.15 億元 ) 的中國貸款，但卻幾乎無力償還，「在這樣的背景下，中國卻願意協助委內瑞拉進行基礎建設，只因為他是『中國人民的老朋友』」。

