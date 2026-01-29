老東家騎士影片致敬 詹皇落淚

J詹姆斯看騎士為他準備的致敬影片後感動落淚。 (路透)

本報綜合外電報導

湖人昨日以99比129慘遭騎士血洗，再次重返克里夫蘭的詹姆斯此役不但僅得11分，還在看了老東家向他傳奇生涯致敬的驚喜影片後，落下男人淚，賽後他也坦言或許這是他生涯在克里夫蘭的最後一場NBA賽事。

路透社報導，這是41歲的詹姆斯自2017-18賽季結束，離開第2次效力的騎士隊後，第8度回到克里夫蘭出賽（包括2022年全明星賽），每次回來騎士都會播放致敬影片，但從未像此次這樣動容。

這次最大不同之處，是致敬影片特別剪輯了詹姆斯在2007年東區決賽第5戰，連為騎士拿下25分，助騎士擊敗底特律活塞隊的經典畫面。

對於自己激動落淚，詹姆斯表示：「我沒預料會這樣……我努力珍惜每一刻、不讓每場比賽變得理所當然，因為這可能是我（在克里夫蘭的最後一戰）。當然，我還沒對未來做出決定，但也很有可能是（最後一戰）。」

談到19年前那場25分的爆發，詹姆斯說：「那一刻歷歷在目，彷彿就在昨天。那時我方是被看低的一方，對上底特律活塞那支勁旅，能贏下那場比賽，然後最後在（我記得是在這裡）第六戰再勝，挺進NBA總冠軍賽，那是非常酷的回憶。」

不僅僅是影片，昨天對詹姆斯來說也是一個難忘的夜晚，他全場只拿下11分、3個籃板和5次助攻，並有6次失誤，湖人隊以99比129慘敗騎士。

目前，詹姆斯這位NBA史上得分王，這個賽季出賽29場，場均22.0分、5.9籃板和6.7助攻。他21度入選全明星、四度奪冠，生涯平均數據為26.9分、7.5籃板和7.4助攻。