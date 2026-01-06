老柯出馬喬 人工生殖法明付委

立法院程序委員會6日討論本周五院會議程，民進黨團總召柯建銘罕見現身，表示「好事多磨、繼續努力」，相關議程等周五院會再處理。（黃世麒攝）

立法院程序委員會6日討論本周五院會議程，為了中央政府總預算及規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，民進黨團總召柯建銘罕見現身，態度熱絡與在野黨立委寒暄，不過，藍白仍在人數優勢下，第6度擋下該案。另據知情人士指出，柯建銘已下令衛環委員會劉建國8日要將《人工生殖法》送出委員會，但部分綠委對此有雜音。

依立法院實務運作，各黨團通常於會期初推派成員參與程序委員會，並負責相關表決事務；而柯建銘未列名民進黨團本會期的程序委員會成員，過去極少出現在程序委員會。

不過，柯建銘昨罕見現身，並主動找民眾黨立委劉書彬交談；國民黨團書記長羅智強發現柯建銘之後，也特別趨前找柯談話，還稱柯是「稀客」，三人互動成為現場關注焦點。

劉書彬透露，柯建銘與她談到1.25兆元國防特別預算，不過民眾黨團已有立場，當時她也向柯建銘表示，民眾黨要求的是賴清德總統應赴立法院進行國情報告。

藍白最後仍未將總預算案及「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」排入周五院會議程，等於第6度擋下，羅智強批評民進黨政府失信，賴清德總統不願兌現競選承諾，至今未赴立法院進行重大國情報告並接受質詢，真正「擋了6次」的正是賴清德本人。

綠委沈柏洋表示，賴清德是否赴立法院國情報告，與國防預算是否審查屬於不同層次的議題，批國民黨刻意混為一談。柯建銘事後表示，「好事多磨、繼續努力」，相關議程等周五院會再處理。

而衛環委員會8日突更改議程為審查行政院版本及朝野立委所提的《人工生殖法》修法草案，引發民團台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台不滿，7日上午將攜手綠委舉行記者會，呼籲代孕制度目前難行，《人工生殖法》修法應與代孕母脫鉤。

柯建銘受訪說，「這個法案討論後，一定出委員會，進入1個月的協商期，立法程序就是如此而已，我們不排，國民黨也會排啊！」