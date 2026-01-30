老柯壓不住！助理費修法柯建銘已簽協商結論 鍾佳濱陳培瑜反對成發言車輪戰

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

立法院今（30）日下午針對國民黨立委牛煦庭所提的「立法院組織法」修正草案進行朝野協商，將明確定義立法院以公務預算編列立委「補助費用」，新法將於下一屆適用。據了解，稍早進行三黨團朝野協商時，民進黨團總召柯建銘願意支持協商結論，即各黨團在廣泛討論時各推派1人發言，逐條討論時均不發言，且已在協商結論上簽名，民眾黨也願簽署，但民進黨團幹事長鍾佳濱、黨團書記長陳培瑜仍反對，陳培瑜甚至當場大喊「我不簽」，民進黨團內部意見「喬不定」，最後協商破局，綠營遂繼續發動車輪戰，用廣泛發言拖延法案三讀。

廣告 廣告

朝野三黨協商立法院組織法修法草案處理議程，原先已決定僅由各黨推派一人發言（圖右），柯建銘已簽字，但黨團其他兩長拒簽，後來再協商後，以手寫方式寫下協商結論（圖左）。（圖／讀者提供）

綠營質疑國民黨推動助理費修法，是要為民眾黨立委高虹安、國民黨立委顏寬恒等人涉詐領助理費案解套，但藍白陣營稱，此法案明定為下一屆立法院適用，是一部替助理加薪法案，且根據政院版「民意代表支給條例」，也是明定這是補助費，痛斥綠營真是胡說八道。

民眾黨立法院黨團更貼出立法院組織法再修正動議全文，證明內容皆為提供給助理費之各項補助（含專業、資深加給、在職進修等），且所有費用皆由「立法院代為支付」直接進入助理帳號，為給予助理的實質補貼。

民眾黨酸民進黨團到底是文盲亦或是法盲？每個立委登記發言卻講一模一樣的中央廚房稿，拚了命想阻擋助理增加福利，但冗長發言完畢，表決依舊會進行，民眾黨立法院黨團表示，期待此修法通過後，隨著助理加給與專業能力增加，也能一併提升民進黨團立委的品質與素質。



更多FTNN新聞網報導

表決戰後住宅法完成三讀！藍綠白最終一致通過 韓國瑜驚訝喊「哇！」

立委任期最後一天 黃國昌率民眾黨團拚住宅法、立院組織法三讀

爭取連任黨團幹部？鍾佳濱、陳培瑜都沒登記 喊話成員輪流付出

