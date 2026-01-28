老柯怒批「滿口瞎話」！藍白推新興計畫先動支 協商破局

立法院長韓國瑜。資料照



今年度總預算尚未付委審查，TPASS通勤月票等補助都有可能斷炊，國民黨團、民眾黨團共同提案讓部分新興計劃預算先行付委審查。立法院長韓國瑜今（1/28）上午召集黨團協商，藍白盼本週五表決，民進黨團堅持總預算要全部付委。朝野無共識，而本案還在冷凍期，韓國瑜宣布本案擇期再協商。

針對新興計畫先行動支案，國民黨團首席副書記長羅智強呼籲，民進黨過去宣傳TPASS、生育津貼、老舊校舍預算無法動支，因此藍白提出先同意予以動支，按照議事程序，有一個月冷凍期，呼籲民進黨不堅持一個月協商期，若今天達成共識，週五院會就可以通過同意動支案，這才是放下黨爭、民生優先的示範，藍綠各有立場要守住，但請民進黨團高抬貴手，讓這些預算先予動支。

民進黨團總召柯建銘痛批，「我仔細聽，滿口瞎話」，總預算過要全部過，不是挑三揀四的，這根本在黨爭，用政治鬥爭手法處理國家總預算，這期期不可，對於這樣無法接受。

張啓楷強調，「你們放毒不解毒，現在給人民需要的新興計畫又來擋？」，照去年模式，趕快把軍人加薪、警消所提替代率，白紙黑字就簽完，不就民進黨要的？呼籲週五進行表決，趕快讓這筆錢通過救急。

民進黨團書記長陳培瑜批，就是民進黨點出問題，藍白現在才用爛方法想解決，總預算送進來153天，為什麼不敢審，去年就是每個辦公室提案實質討論，不是民進黨不給錢，是藍白不給錢。

韓國瑜指出，各黨團意見不一致，還要進行溝通，目前還在冷凍期，若沒有協商結論，院會沒有辦法處理，希望大家保持溝通，請主計長將經長期經費及延續性計劃，照各機關別增加數額及項目，提供給各黨團參考，本案擇期再協商。

