老柯曝昔大罷免內幕 林濁水嘆民進黨邏輯：政局哪能不亂

民進黨團立院黨團總召柯建銘日前接受前總統陳水扁專訪時，提到大罷免時期，每周三都會與總統賴清德開會並進行完整報告，使罷免一事再度引發關注。前立委林濁水表示，罷免國會議員的制度在西方國家消失200年，台灣還在大罷特罷，可見民進黨雖不是幫派，但也依「前現代」的邏輯行事。

《鏡報》昨（22）日刊出中央大學助理教授鄭揚宜以「中國國民黨的前現代幫派邏輯」為題的文章，鄭批國民黨立委陳玉珍等人推出助理費除罪化等法案，在任何一個正常的民主國家都不可能出現，並認為國民黨不是現代社會的民主政黨，而是一群前現代社會的幫派團夥。

對此，林濁水今在臉書表示，鄭揚宜上述言論一點沒錯，但他認為，罷免國會議員的制度也已經在西方國家消失200年了，但台灣還在大罷特罷，可見民進黨雖不是幫派，但是也依一個「前現代」的邏輯行事。

林濁水感嘆表示，台灣當前的困境是朝野各黨行事邏輯是現代、前現代各種邏輯一體混用，當時序全都大錯亂，政局哪能不亂。

針對柯建銘談及大罷免稱「每周向賴清德報告」，更強調不可能獨斷的說法，民進黨發言人吳崢昨表示，府院黨每周三的例行溝通會議討論非常廣泛，並非針對特定議題，具體內容與實情恐存有落差。

