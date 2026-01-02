老柯求助總預算 柯P：你什麼都能搞定

前民眾黨主席柯文哲（中）2日與現任黨主席黃國昌（右）等人，拜會國民黨立法院黨團，和黨團總召傅崐萁（右二）握手致意並合影。（中央社）

記者陳柏翰、王超群∕台北報導

民眾黨前主席柯文哲二日在現任主席黃國昌陪同下拜會國民黨和民進黨團，爭取藍白共同支持「人工生殖法」。至於總預算部分，柯文哲坦言，他目前沒有公職，但該處理的問題還是要處理，看怎麼處理，還指柯建銘「他是當事人一定有辦法的，他什麼都可以搞定啦」。

民眾黨前主席柯文哲二日陪同民眾黨立委陳昭姿拜會朝野立委，國民黨團正改選黨團總召，由現任總召傅崐萁續任，首席副書記長由立委許宇甄接任，新任書記長則由現任首席副書記長林沛祥擔任。

柯文哲偕民眾黨立等人與傅崐萁等國民黨立委互動熱烈，柯文哲以「心存善念、盡力而為」希望在野共同支持「人工生殖法」。

柯文哲隨後拜會民進黨團總召柯建銘，也單獨和柯建銘會談。柯文哲表示，柯建銘是老朋友，立法院法案一定要他幫忙，「柯建銘什麼都可以搞定啦」；柯建銘則提出總預算要通過，柯文哲也認同並表示「這個要處理」。