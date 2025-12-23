老柯爆大罷免內幕！林濁水嘆「前現代」邏輯

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘日前自爆，大罷免期間每周三都會與總統賴清德開會，引發外界議論。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立法院黨團總召柯建銘，日前他在接受前總統陳水扁專訪時透露，大罷免期間每周三都會與總統賴清德開會，並就相關進度進行完整報告，再度引發外界對罷免議題的關注。對此，前立委林濁水指出，罷免國會議員的制度在西方民主國家早已消失200年，台灣卻仍頻繁操作「大罷特罷」，顯示民進黨雖稱不上幫派，行事邏輯卻帶有明顯「前現代」色彩。

《鏡報》昨（22）日刊出中央大學助理教授鄭揚宜署名文章，標題為「中國國民黨的前現代幫派邏輯」，文中點名國民黨立委陳玉珍等人推動助理費除罪化等法案，直言這類作法在任何正常的民主國家都不可能出現，並批評國民黨並非現代民主政黨，而更像是一群依循前現代社會運作的幫派團夥。

對於上述論點，林濁水今日在臉書發文表示，鄭揚宜教授說中國國民黨推出一連串匪夷所思的法案，是因為依的是前現代幫派邏輯行事，一點沒錯。但是罷免國會議員的制度已經在西方國家消失200年了，台灣還在大罷特罷，可見民進黨雖不是幫派，但是也依一個「前現代」的邏輯行事。

林濁水感嘆，台灣當前的困境是朝野各黨行事邏輯是現代，前現代各種邏輯一體混用，時序全都大錯亂，政局那能不亂。

針對柯建銘所稱「大罷免期間每周向賴清德報告」，並強調並非個人獨斷一事，民進黨發言人吳崢昨日回應指出，府院黨每周三本就有例行性溝通會議，討論內容相當廣泛，並非針對單一議題，具體內容與實情恐存有落差。

