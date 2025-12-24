老柯自爆每周和賴報告大罷免？ 吳子嘉打臉：當然不是每次都談

民進黨今年726、823兩次大罷免遭滑鐵盧，作為發起人的民進黨立院黨團總召柯建銘，近日接受前總統陳水扁專訪時透露，自己每週三都會跟總統兼民進黨主席賴清德開會，雖然「發動大罷免」確實是自己等待了60年的事情，但所有的細節都有經黨內開會同意，柯也強調「我做這個事情不可能獨斷」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉也發表看法，認為柯當然不是每周都跟賴談大罷免。

針對該起事件，吳子嘉22日在節目《董事長開講》中表示，民進黨每周三開中常會的時候， 黨主席、總統旁邊還會坐一個人就是總召，所以總召一定是百分之百蒞臨中常會的會議，所以柯說每周都會跟賴開會，這也的確是事實，「但是，是不是一定是談大罷免，當然不是。」

吳子嘉續指，柯建銘現在全部一股腦地把事情推到賴清德頭上，當然不公平，吳子嘉也批柯建銘死不認錯，「大罷免這個事情是中華民國憲政史上，最骯髒、最惡劣、最違反民主的常識的一個行為」，而全世界沒有人會這樣幹，就是台灣的柯建銘跟曹興誠幹的。

對於柯建銘在專訪中談及自己發動大罷免等待了60年「好讓出賣台灣的藍白付出代價」，吳子嘉也說，大罷免這件事柯當然不可能獨斷，可是柯卻亂扣帽子，認為藍白賣台，「我看你柯建銘出賣台灣，台灣今天會那麼亂，大部分原因是你柯建銘是始作俑者」。

此外，柯建銘亦在專訪談言自己才是大罷免的發起人，與聯電創辦人曹興誠，只是剛好「英雄所見略同」，並透露自己和曹興曹在各自的戰線上努力，並沒有太多的經費流動。對此，吳子嘉則表示，曹多次嘆說大罷免花費他至少一億元，柯建銘認為自己花的錢絕對比曹多，「那（假設）兩個人就兩億好了，我問一個簡單的問題，如果花兩億，大罷免花錢合不合法、活動怎麼報銷？」

吳子嘉也說，但選罷法不能報帳，「你們在做的那個錢是什麼錢？黑錢！」吳也批，柯、曹兩人通通違反選罷法，呼籲北檢趕快去偵查這兩人，「兩億你不要開玩笑，那個多少錢，我一輩子沒有看過兩億那麼多錢」，但柯、曹卻為了搞大罷免，砸錢製造台灣仇恨與分裂，這是犯法的行為。

