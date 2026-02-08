老樟樹說故事、水鳥當老師 新竹市兒童客語繪本再添新作

持續出版發表兩本兒童客語繪本《我的高蹺老師》、《樟樹爺爺記得嗎》，這兩本新作，期盼以溫暖、生動且富啟發性的故事，作為孩子與家庭認識客語及在地文化的重要起點。(圖由新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府展現持續推動客語保存、文化傳承及語言向下扎根的重視，繼一一三年底出版《大風吹》、《新竹牯牯雞》兩本兒童客語繪本後，持續出版發表兩本兒童客語繪本《我的高蹺老師》、《樟樹爺爺記得嗎》，這兩本新作，期盼以溫暖、生動且富啟發性的故事，作為孩子與家庭認識客語及在地文化的重要起點。

持續出版發表兩本兒童客語繪本《我的高蹺老師》、《樟樹爺爺記得嗎》，這兩本新作，期盼以溫暖、生動且富啟發性的故事，作為孩子與家庭認識客語及在地文化的重要起點。(圖由新竹市政府提供)

市府民政處長施淑婷指出，市府出版的兒童客語繪本，雖以兒童為主要閱讀對象，但文字設計採華語敘述搭配簡要客語語詞，兼顧閱讀流暢度與語言親近性，不僅降低閱讀門檻，也讓非客語母語家庭能輕鬆接觸客語、培養語感。本次新書亦新增客語拼音標註，並同步製作有聲書，提供閱讀與聆聽並行的多元體驗，提升客語學習的可及性。

施淑婷表示，《樟樹爺爺記得嗎》取材自風空地區的歷史脈絡，以當地年紀最長的老樟樹作為故事主角，化身為說書人與歷史見證者，娓娓道來地方地名由來、九降風的故事，以及城市發展過程中與土地共存的記憶，呈現新竹科技城成長背後的土地情感。《我的高蹺老師》則以香山濕地為故事場景，讓水鳥成為孩子的老師，透過自然意象，引導孩子理解差異、尊重自我，並呼應客家族群敬天崇地、師法自然的文化精神。

新書發表會現場結合繪本內容進行主題意象佈置，並安排作者陳獻棋、陽明交通大學副教授羅烈師、臺北客家書院老師王湘仁擔任顧問，進行繪本的創作分享以及客語說故事互動活動，讓親子在輕鬆愉快的氛圍中接觸客語。市府期盼透過持續出版具新竹在地特色的兒童客語繪本，讓源自土地的故事走進更多家庭，深化客語文化的傳承，並為下一代播下客家認同與文化記憶的種子。

民政處補充，《我的高蹺老師》、《樟樹爺爺記得嗎》兩本新書預計於今年三月上架，後續新竹市文化局圖書館網站會有書籍和借閱資訊，歡迎有興趣的民眾至圖書館各分館借閱，之後也規劃在網路書店及實體書店販售，更多詳情請上新竹市文化局圖書館網站( https://library.hccg.gov.tw/ )查詢。